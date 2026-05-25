PSP intercetou sete pessoas no aeroporto de Lisboa com passaportes alegadamente falsos
Foto: André Luís Alves / Global Imagens
Sociedade

PSP intercetou sete pessoas no aeroporto de Lisboa com passaportes alegadamente falsos

Seis adultos foram detidos por suspeita da prática do crime de falsificação ou contrafação de documento, enquanto o sétimo cidadão, por ter menos de 16 anos, foi identificado.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A PSP intercetou no domingo no aeroporto de Lisboa sete pessoas estrangeiras, incluindo um menor, que apresentaram passaportes da China e de Hong Kong aparentemente falsos para sair de Portugal, anunciou esta segunda-feira, 25 de março, a força policial.

"A intervenção policial ocorreu no Terminal 1 do Aeroporto [Humberto Delgado, em Lisboa], quando os cidadãos tentavam sair do espaço Schengen, com provável destino à Irlanda, utilizando passaportes falsificados, alegadamente emitidos por autoridades de Hong Kong e da China", referiu a PSP em comunicado.

O espaço Schengen é uma zona de livre circulação que abrange 29 países europeus, entre os quais Portugal mas não a Irlanda.

Os seis adultos foram detidos por suspeita da prática do crime de falsificação ou contrafação de documento, enquanto o sétimo cidadão, por ter menos de 16 anos, foi identificado, "tendo sido adotados os procedimentos legalmente previstos para a situação".

"As diligências realizadas permitiram ainda identificar um 'modus operandi' [modo de atuação] comum, associado à utilização de documentação falsa para tentar contornar os mecanismos de controlo fronteiriço e circular irregularmente entre países europeus", salientou a PSP.

PSP
Aeroporto de Lisboa
Passaportes falsos
Diário de Notícias
www.dn.pt