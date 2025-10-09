PSP deteve seis pessoas por dia nas fronteiras no primeiro semestre de 2025

No primeiro semestre deste ano, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve uma média de seis pessoas por dia nos aeroportos nacionais. No total, foram 133 detenções neste período, de acordo com balanço divulgado pela PSP nesta quinta-feira, 09 de outubro. Nestes seis primeiros meses, foram controlados 9.500.423 passageiros nos aeroportos nacionais. A média foi de 52.488 pessoas por dia nos nove postos de fronteiras nacionais..Governo prevê investir 90 milhões de euros na nova unidade de controlo de imigrantes.Foram ainda registadas 15.626 interceções, 6.057 medidas cautelares e 1.251 recusas de entrada. Os agentes da PSP ainda detetaram 314 casos de fraude documental e 20 decisões de interdição de entrada. Sobre os processos de expulsão judicial, foram executados 77, além de 23 processos de afastamento coercivo. A PSP realizou 70 escoltas nacionais e 52 escoltas internacionais e apoiou 142 cidadãos a regressar voluntariamente ao seu país de origem. Os pedidos de proteção internacional totalizaram 260.De acordo com esta força de segurança, os polícias que atuam neste âmbito participam de formações específicas. "Os polícias que desempenham funções nesta área têm participado em ações de formação inicial e/ou recertificação, melhorando o contributo individual e das equipas policiais na segurança destas infraestruturas de carácter tão relevante para a economia nacional", destaca a PSP.amanda.lima@dn.pt.Consulado em Lisboa emite orientações para casos de brasileiros barrados no aeroporto.Brasileiros foram os que mais viram barrada a entrada em Portugal em 2024