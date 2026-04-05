PSP deteve 38 carteiristas nos primeiros três meses do ano

A PSP deteve 38 carteiristas e registou 1.617 ocorrências relacionadas com este tipo de crime nos primeiros três meses do ano, indicou este domingo, 5 de abril, aquela polícia, numa altura em que aumentou a presença nas ruas para prevenir estes furtos.Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que reforçou a presença policial junto dos centros urbanos com maior afluência de pessoas, em especial zonas turísticas, comerciais e próximo de interfaces de transportes públicos, para prevenir os furtos por carteiristas na altura da Páscoa.Este reforço policial está inserido na “Operação Páscoa” que a PSP realiza até segunda-feira, tendo em conta que “é expectável que redes ligadas” ao furto por carteiristas aproveitem esta altura do ano para concretizar este tipo de ilícito.O furto por carteirista está entre os oito crimes que mais subiram no ano passado, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, que dá também conta que Lisboa é a cidade com mais crimes deste género.No comunicado, a PSP indica que, no primeiro trimestre de 2026, foram detidos 38 carteiristas, identificou 78 suspeitos da prática de furto por carteiristas e registou 1.617 ocorrências relacionadas com esta prática criminal.No ano passado, a polícia deteve 134 carteiristas, identificou 312 suspeitos desta prática e registou 6.153 ocorrências por furto de carteiristas, o que equivale a uma média de 17 crimes por dia.A PSP refere que em 2018 criou uma equipa formada por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal especializada neste crime, tendo o investimento permitido “aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime, através de uma maior capacitação dos polícias e de um crescente conhecimento acerca de determinados grupos criminosos itinerantes que se dedicam" ao furto por carteirismo em Portugal..PSP deteve seis carteiristas em dois dias em Lisboa