Nos primeiros dez meses do ano, a PSP registou "5823 ocorrências em território nacional" relacionadas com ações de "prevenção e combate à criminalidade itinerante, nomeadamente aos furtos por carteirista".

Segundo esta força policial nestes meses foram identificados "321 suspeitos da prática deste ilícito criminal, mais 23 do que em 2025 (+7,7%)" tendo a PSP efetuado "114 detenções, face às 118 registadas no período homólogo do ano anterior (-3,4%)".

Num comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, 24 de novembro, a PSP salienta que "este tipo de crime assume, cada vez mais, contornos de profissionalização e especialização, sendo frequentemente associada à atuação de células criminosas que desenvolvem métodos próprios de atuação e procuram tirar partido dos contextos de grande concentração e circulação de pessoas". Salienta, também que a "capacidade de dissimulação dos seus elementos, que se integram facilmente na multidão e passam despercebidos entre turistas e outros cidadãos, constitui um dos fatores que dificulta a sua deteção e identificação".

A PSP recorda que em 2018 "foi criada uma equipa constituída por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal, especializados em crimes contra o património". O que permitiu "reforçar a capacidade de intervenção da PSP, através de uma maior especialização dos polícias, do conhecimento mais aprofundado sobre a atuação destas células criminosas e do desenvolvimento de diligências orientadas para a identificação dos suspeitos e a sua responsabilização criminal".

É, também, salientado que "os furtos por carteirista podem ocorrer em diferentes contextos, sendo particularmente importante manter uma atenção acrescida aos bens pessoais em locais de maior concentração e circulação de pessoas, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e interfaces de transportes públicos".