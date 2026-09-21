Oito carteiristas detidos em nove dias em Lisboa

Oito homens, suspeitos da prática de crimes de furto por carteirista em diferentes artérias da cidade de Lisboa, foram detidos entre os dias 7 e 15 de setembro, anunciou esta segunda-feira, 21 de setembro, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS).

As primeiras detenções foram levadas a cabo no dia 7, pelas 17h00, na freguesia de Santa Maria Maior, onde dois homens foram detidos devido ao furto de um telemóvel, "na sequência de vigilância efetuada aos suspeitos, tendo sido observado o momento em que um deles se aproximou da vítima e abriu o fecho do bolso da mochila que esta transportava às costas, retirando do seu interior um telemóvel", indica uma nota enviada às redações.

Após o furto, o suspeito entregou o telemóvel ao segundo indivíduo, que o ocultou junto ao corpo. Ambos foram de imediato intercetados pelos polícias, tendo sido recuperado e apreendido o telemóvel furtado, avaliado pela vítima em cerca de 122 euros.

Os detidos foram presentes à Autoridade Judiciária, tendo sido ambos sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

Também na freguesia de Santa Maria Maior, mas no dia 10 de setembro, pelas 15h45, foram detidos três homens, pela prática do furto de uma carteira, depois de terem sido "observados a seguir a vítima". Os suspeitos adotaram "uma atuação concertada, com um dos indivíduos a aproximar-se da mesma, outro a acompanhar e ocultar a atuação e o terceiro a assumir uma posição de vigilância".

"Após alguns minutos, um dos suspeitos abriu o bolso exterior da mochila que a vítima transportava às costas e retirou do seu interior uma carteira. Na posse da carteira, os suspeitos alteraram simultaneamente o sentido de marcha, tendo o autor do furto entregue o objeto a outro elemento do grupo, que o colocou no bolso", explica o COMETLIS, que dá conta que, no momento da abordagem policial, "o indivíduo que tinha a carteira tentou desfazer-se da mesma, atirando-a para o solo".

A carteira foi recuperada, contendo 111 euros em numerário, cartão de cidadão, cartão bancário e outros documentos pertencentes à vítima, enquanto os três suspeitos foram presentes à Autoridade Judiciária, tendo sido todos sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

Cinco dias depois, a 15 de setembro, pelas 15h20, na freguesia do Areeiro, três homens foram detidos também pelo furto de uma carteira, em mais uma ocasião em que os suspeitos atuaram de forma concertada, tendo um deles retirado a carteira do interior da mochila da vítima. "Durante a abordagem, um dos suspeitos empurrou uma testemunha, tentando o grupo colocar-se em fuga, sendo dois imediatamente intercetados e o terceiro posteriormente localizado", explicou o COMETLIS.

A carteira, com um conteúdo avaliado em 280 euros, foi recuperada e entregue ao proprietário, enquanto os detidos foram presentes à Autoridade Judiciária, tendo dois ficado sujeitos a apresentações periódicas e um à medida de coação de prisão preventiva.

Segundo o COMETLIS, alguns destes indivíduos detidos já haviam sido identificados ou detidos pela prática de crimes da mesma natureza, verificando-se, "em diferentes ocasiões, a atuação conjunta de alguns destes suspeitos".