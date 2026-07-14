Turistas estão entre os principais alvos.
Turistas estão entre os principais alvos.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Lisboa. Furtos por carteiristas sobem quase 10% no primeiro semestre

A média é de aproximadamente dez furtos por dia e nove detenções por mês. A PSP tem usado as redes sociais para alertar as pessoas para a importância da prevenção.
Amanda Lima
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