Provas MoDA: alunos do 6.º ano com resultados negativos na produção de textos em Português

Os resultados das Provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA) de 2026 revelam médias negativas na produção de textos em Português no 6.º ano, com 47,9 pontos, numa escala de 0 a 100. No 4.º ano, a média ficou nos 50 pontos. Ainda assim, verificaram-se alguns progressos nas competências de produção de textos, pois a média passou de 47,4 para 50,0 pontos, no 4.º ano, e de 45,0 para 47,9 pontos, no 6.º ano.

Os dados, divulgados em comunicado pelo EduQA – Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, I.P., mostram uma “ligeira melhoria” dos resultados médios em Matemática nos 4.º e 6.º anos de escolaridade, face a 2025, bem como progressos nas competências da escrita em Português e em Português Língua Não Materna (PLNM).

A Matemática, apesar de as médias também permanecerem próximas dos 50 pontos, registou-se uma evolução positiva nos dois anos de escolaridade. No 4.º ano, a média aumentou de 50,9 para 52,5 pontos. No 6.º ano, passou de 51,3 para 52,3 pontos.

Esta é a primeira vez que é possível comparar os resultados de dois anos consecutivos de aplicação das provas. Segundo o comunicado do EduQA, “a análise nacional evidencia ligeiras melhorias em várias das literacias avaliadas, face aos resultados de 2025”.

Progressos no Português Língua Não Materna

Os resultados de Português Língua Não Materna (PLNM, nível 2) também melhoraram entre 2025 e 2026. Na interação e produção de enunciados escritos, a média subiu de 43,3 para 55,4. Na interação e produção oral, passou de 46,6 para 52,0 pontos.

Os resultados são expressos em Pontos ModA, numa escala de 0 a 100. O EduQA esclarece que esta escala “mede a proficiência dos alunos e não a percentagem de respostas corretas”.

Mais de 514 mil provas realizadas

Na segunda edição das provas ModA, que decorreu entre 27 de maio e 9 de junho de 2026, em todas as escolas públicas e privadas do 1.º e 2.º ciclos, foram realizadas 514 402 provas: 246 073, no 4.º ano, e 268 329, no 6.º ano.

As taxas globais de realização situaram-se nos 80,5%, no 4.º ano e nos 94,4%, no 6.º. Para o EduQa, estes valores refletem “a elevada participação neste processo, mesmo num período em que se registaram greves”.

Realizadas pela primeira vez em 2025, as provas destinam-se a monitorizar a evolução das aprendizagens dos alunos do ensino básico. Em 2026, avaliaram-se as literacias de Português, Matemática e Português Língua Não Materna, bem como Educação Artística, no 4.º ano, e Inglês, no 6.º ano, no âmbito do modelo de áreas de avaliação rotativa.

Os resultados são agora disponibilizados em relatórios dirigidos às escolas, aos alunos e aos encarregados de educação. Estes documentos permitem identificar os pontos fortes e as áreas de melhoria de cada aluno e incluem informação comparativa ao nível da escola, dos municípios e do contexto nacional.