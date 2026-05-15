Professor detido por suspeita de abuso sexual de aluna

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira, 15 de maio, a detenção de um homem de 56 anos, professor, por suspeita de abuso sexual de uma adolescente de 15 anos, sua aluna.“Os factos ocorreram, entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, no interior da residência do suspeito, localizada no concelho do Loulé, aproveitando-se este do ascendente que detinha sobre a vítima”, diz a PJ, acrescentando que a detenção, efetuada pela Diretoria do Sul, aconteceu na região norte do país. “Diligências desenvolvidas no âmbito da investigação permitiram a recolha de elementos de prova que vieram a sustentar, de forma robusta, a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo Ministério Público”, explica.De acordo com um comunicado da PJ, as agressões sexuais só cessaram após os factos terem sido reportadas em ambiente escolar e o professor sido suspenso.O homem é suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menor dependente e de importunação sexual.O detido será presente à autoridade judiciária competente, para interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação..Professor detido por abuso sexual de aluno de 16 anos em Conservatório de Música no distrito de Viseu