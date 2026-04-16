Professor detido por abuso sexual de aluno de 16 anos em Conservatório de Música no distrito de Viseu

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária pela prática reiterada do crime de abuso sexual de menores dependentes.Os factos na origem da investigação reportam-se ao período compreendido entre os anos de 2021 e 2023, tendo ocorrido em Conservatório de Música, no distrito de Viseu, onde o detido exerce funções como docente. No início da prática dos factos, a vítima tinha 16 anos de idade."Os abusos sexuais terão sido praticados no decurso de várias interações letivas, durante as quais o menor se encontrava confiado ao professor para efeitos de ensino", indica uma nota enviado às redações.As diligências realizadas permitiram identificar outras prováveis vítimas do mesmo tipo de comportamentos abusivos, prosseguindo as investigações.O inquérito é titulado pelo DIAP de Viseu.O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação.