O técnico do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Polícia Judiciária (PJ), detido na sexta-feira, 20 de novembro, por suspeitas de ter desviado armas apreendidas, vai aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, anunciou a força policial.

A medida de coação, decretada por um tribunal, consta de uma atualização ao comunicado emitido no sábado pela PJ a dar conta da detenção do assistente técnico do LPC, de 54 anos, pela alegada prática dos crimes de tráfico e mediação de armas e de peculato.