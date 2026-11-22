Prisão preventiva para técnico da PJ suspeito de desviar armas apreendidas
O técnico do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Polícia Judiciária (PJ), detido na sexta-feira, 20 de novembro, por suspeitas de ter desviado armas apreendidas, vai aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, anunciou a força policial.
A medida de coação, decretada por um tribunal, consta de uma atualização ao comunicado emitido no sábado pela PJ a dar conta da detenção do assistente técnico do LPC, de 54 anos, pela alegada prática dos crimes de tráfico e mediação de armas e de peculato.
"Em causa está o desaparecimento de armas da coleção de espécimes do LPC, constituída por armas apreendidas e declaradas perdidas a favor do Estado", precisou, na nota, a PJ.
De acordo com a mesma fonte, foram instaurados "procedimentos de natureza disciplinar e criminal", tendo sido igualmente adotadas medidas internas de reforço dos mecanismos de controlo e segurança.
O LPC é uma unidade da PJ que presta apoio técnico-científico especializado à investigação criminal, nomeadamente na vertente de especialidade forense de balística.