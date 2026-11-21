A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária (PJ), deteve, ontem, 20 de novembro, em Lisboa, um assistente técnico do Laboratório de Polícia Científica (LPC) "por fortes suspeitas da prática de vários crimes de tráfico e mediação de armas e de peculato", informa aquela polícia em comunicado. O homem, de 54 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial para !aplicação das adequadas medidas de coação".

Foram feitas buscas, acompanhadas por um Procurador do Ministério Público, que levou à apreensão de "elementos relevantes de prova, que serão, agora, analisados", diz a PJ.

A operação policial foi motivada pelo "desaparecimento de armas da coleção de espécimes do LPC, constituída por armas apreendidas e declaradas perdidas a favor do Estado".

A PJ avança ainda que foram instaurados "procedimentos de natureza disciplinar e criminal", assim como "adotadas medidas internas de reforço dos mecanismos de controlo e de segurança".