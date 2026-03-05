PJ desmantela rede suspeita de introduzir substâncias proibidas nas prisões

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira, 5 de março, a detenção de três homens e a constituição de nove arguidos por suspeitas de integrarem uma rede criminosa que introduzia substâncias proibidas nas prisões.Segudo um comunicado, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção realizou na quarta-feira, 4, uma operação policial nos municípios de Lisboa, Sintra, Leiria e Setúbal, na qual foram detidos, em flagrante delito, três homens por fortes suspeitas da prática dos crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos, associação criminosa, corrupção e favorecimento pessoal, e constituídos como arguidos nove pessoas singulares e uma coletiva."Os visados são suspeitos de integrar uma rede criminosa organizada que, de forma reiterada, se dedicava à introdução de substâncias proibidas no meio prisional, assim como no meio não prisional", diz a PJ, acrescentando que, no âmbito deste inquérito, a correr termos no DIAP de Sintra, foram cumpridos 19 mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a dois estabelecimentos prisionais.Nesta operação, a PJ apreendeu uma elevada quantidade de substâncias proibidas e apreendeu duas armas de fogo, duas carteiras de cripto ativos contendo 150 mil euros, 26 mil euros em numerário, uma viatura de alta cilindrada, além de diversos "elementos probatórios de extrema relevância para a investigação, tanto em suporte físico, como digital".Os detidos, com idades entre os 39 e os 62 anos, portugueses, serão presentes a primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira, com vista à aplicação das medidas de coação..Advogada reincidente. Detida pela segunda vez por introduzir droga na cadeia de Custóias