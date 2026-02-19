Advogada reincidente. Detida pela segunda vez por introduzir droga na cadeia de Custóias

Uma advogada de 39 anos foi novamente detida pela Polícia Judiciária (PJ), suspeita de introduzir droga no Estabelecimento Prisional do Porto, em Custóias. É a segunda vez, em pouco mais de um ano e meio, que a jurista é apanhada no âmbito de investigações por tráfico de estupefacientes.Em comunicado, a PJ informa que, através da Diretoria do Norte, “deteve, pela segunda vez, no espaço de pouco mais de um ano e meio, uma advogada pela presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes, com a introdução de substâncias psicotrópicas no Estabelecimento Prisional do Porto (EPP)”.Os factos remontam a agosto do ano passado. Nessa altura, segundo a PJ, “foi detetado que um recluso, que regressava de uma diligência processual, trazia consigo cocaína, heroína e haxixe”.Ainda de acordo com o comunicado, “a investigação veio a recolher fortes indícios de que as substâncias ilícitas lhe haviam sido entregues pela sua defensora, durante as ditas diligências de inquérito, realizadas em instalações policiais”.A advogada já tinha sido detida em julho de 2024 por suspeitas semelhantes. Na altura, ficou a aguardar julgamento em liberdade e continuou a exercer a profissão. A PJ recorda que essa situação “lhe possibilitou manter contacto direto com reclusos da cadeia de Custóias”.A detida será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas pelo tribunal. A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público