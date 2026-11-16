Prisão preventiva para Ricardo Correia de Matos, ex-presidente da Unidade Local de Saúde de Aveiro

Ricardo Matos, até há poucos dias presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro, foi colocado em prisão preventiva e ficou proibido de contactar com qualquer dos arguidos, decretou esta segunda-feira, 16 de novembro, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra.

O responsável está indiciado por um crime de corrupção passiva agravado para ato contrário aos deveres do cargo, cinco crimes de participação em negócio, um crime de abuso de poder e um crime de tráfico de influência.

Ricardo Matos foi detido na passada segunda-feira, 9 de novembro, juntamente com um empresário e um engenheiro, amigos do presidente da ULS da Região de Aveiro: Pedro Duarte e Filipe Martins, indiciados por um crime de corrupção ativa agravado para ato contrário aos deveres do cargo, quatro crimes de participação em negócio em coautoria com Ricardo Matos e um crime de abuso de poder em coautoria com Ricardo Matos, tendo ficado decidido que cada um terá de pagar uma caução de 25 mil euros e ficará proibido de contactar "direta ou indiretamente, por qualquer meio, com qualquer um dos outros arguidos e ainda com funcionários e dirigentes da ordem dos enfermeiros".