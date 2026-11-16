Ricardo Matos
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Sociedade

Prisão preventiva para Ricardo Correia de Matos, ex-presidente da Unidade Local de Saúde de Aveiro

Responsável está indiciado por um crime de corrupção passiva agravado para ato contrário aos deveres do cargo, cinco de participação em negócio, um de abuso de poder e um de tráfico de influência.
David Pereira
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Ricardo Matos, até há poucos dias presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro, foi colocado em prisão preventiva e ficou proibido de contactar com qualquer dos arguidos, decretou esta segunda-feira, 16 de novembro,  pelo Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra.

O responsável está indiciado por um crime de corrupção passiva agravado para ato contrário aos deveres do cargo, cinco crimes de participação em negócio, um crime de abuso de poder e um crime de tráfico de influência.

Ricardo Matos foi detido na passada segunda-feira, 9 de novembro, juntamente com um empresário e um engenheiro, amigos do presidente da ULS da Região de Aveiro: Pedro Duarte e Filipe Martins, indiciados por um crime de corrupção ativa agravado para ato contrário aos deveres do cargo, quatro crimes de participação em negócio em coautoria com Ricardo Matos e um crime de abuso de poder em coautoria  com Ricardo Matos, tendo ficado decidido que cada um terá de pagar uma caução de 25 mil euros e ficará proibido de contactar "direta ou indiretamente, por qualquer meio, com qualquer um dos outros arguidos e ainda com funcionários e dirigentes da ordem dos enfermeiros".

Ricardo Matos
Ministra da Saúde demite presidente do Conselho de Administração da ULS de Aveiro

Ricardo Matos, que assumiu em maio passado a presidência do conselho de administração da ULS Aveiro, sucedendo no cargo a Margarida França, foi presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros durante dois mandatos entre 2016 e 2023, tendo assumido ainda funções como tesoureiro nacional da mesma Ordem.

Durante a operação, designada “Batas & Betão”, foram realizadas cinco buscas domiciliárias e oito não domiciliárias, uma busca a um escritório de advogado e duas buscas em estabelecimentos de saúde, na região de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Águeda.

A PJ refere ainda que foi arrestado um imóvel e apreendidos 15 mil euros em dinheiro, 15 mil dólares americanos em criptomoeda e ainda documentação diversa, relevante para a prova dos factos em investigação.

Segundo a PJ, a operação envolveu 80 elementos da PJ incluindo inspetores, peritos informáticos e financeiros e contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, incluindo elementos dos respetivos gabinetes do Norte e Centro, e dos Gabinetes de Perícia Financeira e Contabilística do Norte e Centro.

As diligências foram acompanhadas por quatro magistrados judiciais e quatro magistrados do Ministério Público.

Ricardo Matos
Presidente da ULS de Aveiro detido por suspeitas de corrupção
Ricardo Correia de Matos
Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro
Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra