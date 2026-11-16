Prisão preventiva para Ricardo Correia de Matos, ex-presidente da Unidade Local de Saúde de Aveiro
Ricardo Matos, até há poucos dias presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro, foi colocado em prisão preventiva e ficou proibido de contactar com qualquer dos arguidos, decretou esta segunda-feira, 16 de novembro, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra.
O responsável está indiciado por um crime de corrupção passiva agravado para ato contrário aos deveres do cargo, cinco crimes de participação em negócio, um crime de abuso de poder e um crime de tráfico de influência.
Ricardo Matos foi detido na passada segunda-feira, 9 de novembro, juntamente com um empresário e um engenheiro, amigos do presidente da ULS da Região de Aveiro: Pedro Duarte e Filipe Martins, indiciados por um crime de corrupção ativa agravado para ato contrário aos deveres do cargo, quatro crimes de participação em negócio em coautoria com Ricardo Matos e um crime de abuso de poder em coautoria com Ricardo Matos, tendo ficado decidido que cada um terá de pagar uma caução de 25 mil euros e ficará proibido de contactar "direta ou indiretamente, por qualquer meio, com qualquer um dos outros arguidos e ainda com funcionários e dirigentes da ordem dos enfermeiros".
Ricardo Matos, que assumiu em maio passado a presidência do conselho de administração da ULS Aveiro, sucedendo no cargo a Margarida França, foi presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros durante dois mandatos entre 2016 e 2023, tendo assumido ainda funções como tesoureiro nacional da mesma Ordem.
Durante a operação, designada “Batas & Betão”, foram realizadas cinco buscas domiciliárias e oito não domiciliárias, uma busca a um escritório de advogado e duas buscas em estabelecimentos de saúde, na região de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Águeda.
A PJ refere ainda que foi arrestado um imóvel e apreendidos 15 mil euros em dinheiro, 15 mil dólares americanos em criptomoeda e ainda documentação diversa, relevante para a prova dos factos em investigação.
Segundo a PJ, a operação envolveu 80 elementos da PJ incluindo inspetores, peritos informáticos e financeiros e contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, incluindo elementos dos respetivos gabinetes do Norte e Centro, e dos Gabinetes de Perícia Financeira e Contabilística do Norte e Centro.
As diligências foram acompanhadas por quatro magistrados judiciais e quatro magistrados do Ministério Público.