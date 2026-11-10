Ministra da Saúde demite presidente do Conselho de Administração da ULS de Aveiro

Em menos de 24 horas, a Ministra da Saúde vê-se obrigada a demitir dois dos conselhos de administração (CA) que tinham sido nomeados por si. Além do CA da ULS Algarve, devido às mortes ocorridas no Hospital de Portimão, anunciada ontem durante uma entrevista à CMTV, hoje, terça-feira, dia 10 de novembro, Ana Paula Martins volta a anunciar nova demissão. Desta vez, a do presidente do CA da ULS de Aveiro, que tinha sido nomeado em maio deste ano.

Ricardo Correia de Matos, enfermeiro de formação, foi detido na segunda-feira, dia 9, no âmbito da operação judicial, Batas & Betão", por suspeita da prática de crimes de corrupção.

Em resposta a questões do DN, Ana Paula Martins explica a sua decisão com a necessidade de ser coerente, demitindo "com efeitos imediatos o responsável da ULS de Aveiro, um dos detidos, ontem dia 9 de novembro, num âmbito de um processo do Ministério Público, por suspeitas da prática de crimes de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder e tráfico de influência".

O Ministério da Saúde vai iniciar agora "o processo de escolha de uma nova equipa dirigente".

Na nota enviada ao DN, a titular da pasta explica ainda que “enquanto Ministra da Saúde, tive oportunidade de dizer ontem num órgão de comunicação social que, por respeito à população, a confiança e a competência são essenciais a quem está à frente das instituições do Ministério da Saúde. Nesse mesmo Órgão de Comunicação Social, fui peremptória ao assumir que há fraude no SNS e que com a Comissão de Combate à Fraude, unidade dirigida pelo Senhor Juiz Desembargador Carlos Alexandre, em conjunto com a IGAS, estamos a fazer tudo para a combater”. Neste sentido, “não posso hoje, e em coerência, deixar de demitir com efeitos imediatos o responsável da ULS de Aveiro, um dos detidos, ontem dia 9 de novembro, num âmbito de um processo do Ministério Público, por suspeitas da prática de crimes de corrupção”.

Recorde-se que do currículo de Ricardo Correia de Matos fazem parte, e tal como foi divulgado na altura da sua nomeação, “cargos de direção e governação nacional e internacional” em instituições como Ordem dos Enfermeiros, Cruz Vermelha ou International Council of Nurses (ICN), além da formação base em enfermagem, com especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria e o doutoramento em Políticas Públicas.

A nomeação de Ricardo Matos foi confirmada a 7 de maio, substituindo Margarida França, que ocupava o cargo há vários anos, e chegou a ser criticada, até por representantes dos administradores hospitalares, por ter sido considerada "uma nomeação política", já que a tutela tinha optado substituir "uma administração que estava a funcionar", por um nome ligado ao PSD, que esteve envolvido nos trabalhos do Plano de Emergência e Transformação para a Saúde (PETS), sem "percurso na área da gestão do SNS", comentaram na altura ao DN.