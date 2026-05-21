Governo nomeia enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria para presidir à ULS Aveiro

Ricardo Matos é desde esta quinta-feira, dia 21 de maio, o novo presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro, substituindo a administradora hospitalar, Margarida França, depois de ter sido publicada em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros de 7 de maio, durante o qual foi aprovada a sua nomeação. Do currículo de Ricardo Matos fazem parte vários cargos de “direção e governação nacional e internacional” em instituições como Ordem dos Enfermeiros, Cruz a Vermelha ou International Council of Nurses (ICN), além da sua formação base em enfermagem com especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria, o doutoramento em Políticas Públicas ainda formação como contabilista certificado.Esta deve ser a 15.ª substituição da ministra Ana Paula Martins neste segundo mandato, no espaço de cerca de um ano, tendo algumas gerado polémica recentemente, nomeadamente a substituição da ex-presidente da ULS São José, Rosa Matos, que tinha ido nomeada pelo PS, e do presidente da ULS Coimbra, Alexandre Lourenço.Segundo explicaram ao DN, a substituição de Margarida França por Ricardo Matos era esperada há algum tempo vindo a confirmar-se agora, como explica o Governo, por ser “necessário assegurar uma renovação da liderança que permita consolidar e aprofundar uma dinâmica de gestão alinhada com as prioridades de política de saúde e com os desafios atuais do SNS.”Ricardo Matos, que foi um dos elementos que participou na elaboração do Programa de Emergência e Transformação da Saúde (PETS), vai liderar uma equipa que integra mais quatro elementos, duas médicas como vogais e diretoras clínicas para as áreas hospitalar e cuidados primários, respetivamente, Daniela de Mascarenhas Chaló, especialista em Anestesiologia, e Lara Sofia Sutil Saraiva, especialista em Medicina Geral e Familiar, na área financeira, o vogal Pedro Simões, e como Enfermeira Diretora, Andreia Marques.A nomeação de um enfermeiro para presidente de uma ULS já foi considerado pelo bastonário da classe como um “motivo de orgulho para a profissão”. Em nota no site oficial, Luís Filipe Barreira diz mesmo que “Ricardo Correia de Matos tem o perfil adequado para a função”, reforçando que “o exercício profissional dá aos enfermeiros uma visão única do sistema de saúde que lhes confere competências únicas para cargos de liderança”.Na resolução de nomeação, o Governo justifica ainda a substituição na ULS Aveiro como tendo em “vista a melhoria contínua da prestação de cuidados de saúde e o reforço do acesso das populações abrangidas, assegurando que todos os cidadãos beneficiam de cuidados de saúde de qualidade, em tempo útil e em condições de equidade”. Para o setor, a nomeação de um enfermeiro para a presidência de uma ULS “é quase inédito, se não for a primeira vez que acontece, mas isso também explica a evolução e as mudanças que o exercício da profissão tem vindo a ter no SNS”.No final da mesma resolução é ainda reconhecido “o empenho e a dedicação do atual conselho de administração, cujo contributo se revelou relevante no contexto em que exerceu funções.”.Além do São José, terminam mais 9 Conselhos de Administração de hospitais do SNS