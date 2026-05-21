Ricardo Matos participou na elaboração do Programa de Emergência e Transformação da Saúde apresentado pelo governo.
Ricardo Matos participou na elaboração do Programa de Emergência e Transformação da Saúde apresentado pelo governo. DR
Sociedade

Governo nomeia enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria para presidir à ULS Aveiro

É mais uma substituição de Ana Paula Martins. Ao todo, deverá ser a 15.ª desde que tomou posse neste segundo mandato. Desta vez, na Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro. Ricardo Matos, enfermeiro especialista de formação mas com “ampla experiência em gestão”, substitui Margarida França, administradora hospitalar.
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Ricardo Matos é desde esta quinta-feira, dia 21 de maio, o novo presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro, substituindo a administradora hospitalar, Margarida França, depois de ter sido publicada em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros de 7 de maio, durante o qual foi aprovada a sua nomeação.

Do currículo de Ricardo Matos fazem parte vários cargos de “direção e governação nacional e internacional” em instituições como Ordem dos Enfermeiros, Cruz a Vermelha ou International Council of Nurses (ICN), além da sua formação base em enfermagem com especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria, o doutoramento em Políticas Públicas ainda formação como contabilista certificado.

Esta deve ser a 15.ª substituição da ministra Ana Paula Martins neste segundo mandato, no espaço de cerca de um ano, tendo algumas gerado polémica recentemente, nomeadamente a substituição da ex-presidente da ULS São José, Rosa Matos, que tinha ido nomeada pelo PS, e do presidente da ULS Coimbra, Alexandre Lourenço.

Segundo explicaram ao DN, a substituição de Margarida França por Ricardo Matos era esperada há algum tempo vindo a confirmar-se agora, como explica o Governo, por ser “necessário assegurar uma renovação da liderança que permita consolidar e aprofundar uma dinâmica de gestão alinhada com as prioridades de política de saúde e com os desafios atuais do SNS.”

Ricardo Matos, que foi um dos elementos que participou na elaboração do Programa de Emergência e Transformação da Saúde (PETS), vai liderar uma equipa que integra mais quatro elementos, duas médicas como vogais e diretoras clínicas para as áreas hospitalar e cuidados primários, respetivamente, Daniela de Mascarenhas Chaló, especialista em Anestesiologia, e Lara Sofia Sutil Saraiva, especialista em Medicina Geral e Familiar, na área financeira, o vogal Pedro Simões, e como Enfermeira Diretora, Andreia Marques.

A nomeação de um enfermeiro para presidente de uma ULS já foi considerado pelo bastonário da classe como um “motivo de orgulho para a profissão”. Em nota no site oficial, Luís Filipe Barreira diz mesmo que “Ricardo Correia de Matos tem o perfil adequado para a função”, reforçando que “o exercício profissional dá aos enfermeiros uma visão única do sistema de saúde que lhes confere competências únicas para cargos de liderança”.

Na resolução de nomeação, o Governo justifica ainda a substituição na ULS Aveiro como tendo em “vista a melhoria contínua da prestação de cuidados de saúde e o reforço do acesso das populações abrangidas, assegurando que todos os cidadãos beneficiam de cuidados de saúde de qualidade, em tempo útil e em condições de equidade”. Para o setor, a nomeação de um enfermeiro para a presidência de uma ULS “é quase inédito, se não for a primeira vez que acontece, mas isso também explica a evolução e as mudanças que o exercício da profissão tem vindo a ter no SNS”.

No final da mesma resolução é ainda reconhecido “o empenho e a dedicação do atual conselho de administração, cujo contributo se revelou relevante no contexto em que exerceu funções.”

Ricardo Matos participou na elaboração do Programa de Emergência e Transformação da Saúde apresentado pelo governo.
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