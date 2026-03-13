Prisão preventiva para jovem de 22 anos por violação agravada em Loures

O homem de 22 anos detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de rapto qualificado e violação agravada de uma mulher de 28 anos em situação de sem-abrigo, numa unidade hoteleira de Loures, ficou em prisão preventiva.Segundo disse esta sexta-feira, 13 de março, fonte da PJ à Lusa, o homem foi presente a interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.Os crimes, a que se soma o de ofensa à integridade física, ocorreram entre sábado e domingo naquele concelho do distrito de Lisboa, tendo a detenção sido feita na quarta-feira, após a sua identificação e localização.“Aproveitando-se da particular vulnerabilidade da vítima, em condição de sem-abrigo, e sabendo que a mesma precisava de suprir necessidades básicas (comida, dormida e higiene), [o homem] levou-a de Lisboa para a referida unidade hoteleira, onde veio a usar de extrema violência física e psicológica para a violar”, referiu a PJ numa nota divulgada na quinta-feira.De acordo com a polícia, a vítima e o detido “não se conheciam previamente”.Foi o alojamento que fez uma denúncia à PSP, motivando a investigação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica.O detido estava “referenciado por criminalidade violenta, nomeadamente pela prática de crimes de violação, tráfico de estupefacientes e violência doméstica”.A mulher foi acompanhada ao hospital. .Vídeo de alegada violação de adolescente em Loures teve 32 mil visualizações