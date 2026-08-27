Prisão preventiva para condutor que atropelou 16 pessoas em Albufeira

Ficará preso preventivamente o homem acusado de atropelar 16 pessoas em Albufeira, no Algarve. O condutor de 35 anos foi detido após o atropelamento e foi levado a tribunal, sendo a medida de coação conhecida esta tarde, 27 de agosto.

O homem está indiciado por seis crimes, entre eles, homicídio qualificado na forma tentada e condução perigosa. Coação sobre funcionário, desobediência qualificada, condução de veículo sem habilitação legal, resistência e falsificação de documentos são os demais crimes que irá responder.

Trata-se de um turista português que passava férias na zona. Submetido ao teste de alcoolemia, o condutor apresentou uma taxa de 1,29 gramas de álcool por litro de sangue e realizou também exames toxicológicos.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira, 25 de agosto, na rua Oura. A zona é uma das mais movimentadas em Albufeira, cidade que nesta época do ano recebe turistas, principalmente jovens.

Segundo esclarecimento enviado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) ao DN, o automóvel encontrava-se estacionado na via pública quando iniciou a marcha e o condutor recebeu uma ordem de paragem dos militares, à qual desobedeceu, invertendo o sentido.

Momentos depois, ao receber uma nova ordem para parar, o suspeito voltou a ignorar os militares e avançou na direção dos peões e do dispositivo policial, atropelando várias pessoas.

Após o atropelamento, o homem desobedeceu a ordens de paragem da GNR e acabou detido depois de tentar fugir a pé. No total, 16 pessoas ficaram feridas, sendo uma delas com gravidade.