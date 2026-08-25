Atropelamento ocorreu em zona movimentada de Albufeira.
Atropelamento ocorreu em zona movimentada de Albufeira. Foto: André Vidigal (Arquivo)
Sociedade

Condutor embriagado atropela 12 pessoas após desobedecer ordem da GNR em Albufeira

Homem de 35 anos avançou na direção de peões e do dispositivo policial depois de ignorar ordens de paragem. Uma jovem ficou ferida com gravidade e PJ já realiza diligências.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

Doze pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, depois de um condutor ter avançado na direção de peões e de um dispositivo policial durante a madrugada desta terça-feira, 25 de agosto, na zona da Oura, em Albufeira. O homem, de 35 anos, desobedeceu a ordens de paragem da GNR e acabou detido depois de tentar fugir a pé.

O caso aconteceu cerca das 03:00, na Rua Francisco Sá Carneiro, conhecida pela concentração de bares. Segundo esclarecimento enviado pela GNR ao DN, o automóvel encontrava-se estacionado na via pública quando iniciou a marcha e o condutor recebeu uma ordem de paragem dos militares, à qual desobedeceu, invertendo o sentido.

Momentos depois, ao receber uma nova ordem para parar, o suspeito voltou a ignorar os militares e avançou na direção dos peões e do dispositivo policial, atropelando várias pessoas.

Uma jovem sofreu ferimentos graves e outras 11 pessoas tiveram ferimentos ligeiros, entre elas dois militares da GNR. O primeiro balanço divulgado pela Proteção Civil apontava para quatro feridos, número que foi posteriormente atualizado para 12.

Na sequência da fuga, a viatura embateu noutro automóvel e o condutor tentou escapar a pé, mas acabou intercetado e detido por militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública.

Submetido ao teste de alcoolemia, o homem apresentou uma taxa de 1,29 gramas de álcool por litro de sangue e realizou também exames toxicológicos. Foi detido por suspeitas dos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa.

Em nota, Luís Neves, ministro da Administração Interna lamentou o atropelamento e manifestou “profunda solidariedade” para com os militares da GNR, os jovens atingidos e as respetivas famílias. Segundo o Governo, os dez jovens feridos têm entre 18 e 22 anos.

O governante destacou ainda a “pronta intervenção” dos militares presentes no local e garantiu que as circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.

Presidente da Câmara fala em "ato isolado"

Já o presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina (CHEGA), afirmou que o atropelamento foi um “ato isolado” e revelou que o condutor ultrapassou as barreiras que restringem o acesso à zona da Oura. Segundo o autarca, o homem chegou a subir passeios antes de alcançar a área onde se concentravam várias pessoas.

"Nós, como município, estamos a fazer de tudo para que a Albufeira tenha uma noite segura, temos tomado medidas neste sentido, e quem nos visita sabe e sente que Albufeira está diferente", afirmou Rui Cristina à Lusa. “Nós sabemos, já percebemos que isto foi um ato isolado”, complementou.

O presidente da Câmara sublinhou ainda que os acessos à Rua da Oura estão interditados com barreiras de segurança no âmbito do programa Noite Segura e garantiu que o município está disponível para prestar apoio aos feridos e às respetivas famílias.

Suspeito passava férias na região

Em declarações concedidas a jornalistas presentes no local, o major Pedro Pereira, da GNR, adiantou que a Polícia Judiciária também está a realizar diligências relacionadas com o caso e que o suspeito será presente a tribunal por indicação do Ministério Público. O homem, português de 35 anos, não reside em Albufeira, encontrava-se de férias na região e "era o único ocupante da viatura", de acordo com Pereira.

A GNR está também a analisar as imagens das câmaras de videovigilância da zona, enquanto o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação realizou o levantamento do trajeto percorrido pelo automóvel e dos locais onde ocorreram os atropelamentos. Pedro Pereira explicou ainda que os militares recorreram à arma de fogo com dois objetivos: "alertar os peões de que havia uma situação de perigo" e "advertir o condutor para sustar a marcha".

O número de vítimas poderá ainda sofrer alterações. "Fizemos contactos com as unidades hospitalares precisamente para apurar os feridos que se deslocaram pelos próprios meios e, até ao momento, só temos o registo de 12", explicou o major, admitindo que o balanço possa vir a aumentar. Para já, apenas a jovem que sofreu ferimentos graves permanece internada.

Segundo Pedro Pereira, as vítimas são maioritariamente portuguesas e têm entre 20 e 22 anos. A GNR considera que se tratou de "um ato isolado, de uma desobediência total a toda a sinalização vertical que existe e às barreiras físicas" e não prevê alterações ao patrulhamento. Cerca de 50 militares das forças de intervenção estão destacados para as zonas de diversão noturna de Albufeira no âmbito da Operação Verão Seguro.

Atropelamento ocorreu em zona movimentada de Albufeira.
Tornado deixa 41 feridos e danifica 300 casas no sudoeste de França
Atropelamento ocorreu em zona movimentada de Albufeira.
Novas urgências centralizadas serão identificadas até final de novembro, assegura ministério
Atropelamento
Albufeira
Diário de Notícias
www.dn.pt