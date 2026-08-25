Polícia Municipal de Albufeira analisa novos dispositivos de segurança na zona dos bares após atropelamento

A Polícia Municipal e a Câmara de Albufeira estão a analisar a implementação de novos dispositivos de segurança na zona dos bares, onde na madrugada desta terça-feira, 25 de agosto, um atropelamento fez 16 feridos na rua da Oura.

"Há sempre necessidade de reforço. Isto é uma medida que tem vindo a ser implementada há mais de 20 anos, de caráter diário e ao mesmo tempo sazonal, nesta altura em que há um fluxo turístico, que visam a restrição da circulação rodoviária e aumento da segurança da circulação pedonal. É uma medida que inicia às 19 horas, que é quando aumenta o fluxo pedonal, e é retirada às 5 horas da manhã pelas equipas de limpeza", afirmou o Comandante da Polícia Municipal, Nelson Pinto, aquando da colocação das baias que visam a restrição da circulação esta terça-feira à noite.

Sem conseguir garantir por que rua a viatura que atropelou peões entrou em direção à rua da Oura, por falta de "alcance do sistema de videovigilância", o responsável admite que a principal dificuldade é conciliar as restrições de circulação rodoviária e a mobilidade dos moradores.

Por isso as restrições não podem ter um "caráter fixo" ou "mais sólido", uma vez que é necessário garantir a entrada e o estacionamento de quem habita na zona.

A solução visa, por isso, "aumentar o que vem a ser feito, pela prevenção e fiscalização" e a eventual instalação de novos dispositivos de segurança como "sistemas de reconhecimento de matrículas".

Para esta quarta-feira à noite, o procedimento vai ser em "tudo igual ao que vem a ser feito diariamente": colocação das baias e sinalização a dar informação aos condutores. "E ficamos sempre à mercê de um ato desobediência", ressalvou o comandante.