788 apanhados a conduzir alcoolizados numa semana

No espaço de apenas uma semana, entre os dias 18 e 24 de agosto, foram apanhados 788 condutores com excesso de álcool no sangue nas estradas portuguesas. O número consta no balanço da oitava das onze campanhas prevista no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, “Taxa Zero ao Volante”, que envolveu a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicana, tendo como objetivo “sensibilizar os condutores para os riscos associados à condução sob o efeito do álcool, um dos principais fatores de risco da sinistralidade rodoviária, mesmo quando consumido em pequenas quantidade”, informaram as autoridades.

Neste período, de acordo com os dados revelados esta terça-feira, 25 de agosto, foram fiscalizados presencialmente e por radar 507.355 veículos e condutores, tendo sido realizados 37.196 testes de álcool, dos quais 788 resultaram positivos, correspondendo a uma taxa de infração de 2,1%. As forças policiais acrescentam que, em 2025, foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool, dos quais 1,6% resultaram positivos e que a condução sob o efeito do álcool representa cerca de 2,4% do total de infrações rodoviárias registadas no país.

Os dados agora conhecidos permitem também perceber que de 18 a 24 de agosto foram registados no território nacional 2876 acidentes, dos quais resultaram dez vítimas mortais, 60 feridos graves e 948 feridos leves.

Quanto à distribuição por entidade fiscalizadora, sob a jurisdição da GNR registaram-se 1854 acidentes (64%), com sete vítimas mortais, 51 feridos graves e 650 (69%) feridos leves, enquanto na área de atuação da PSP verificaram-se 1022 acidentes (36%), três vítimas mortais, nove (15%) feridos graves e 298 (31%) feridos leves. Relativamente ao período homólogo de 2025, verificaram-se mais 115 acidentes, menos quatro vítimas mortais, mais 20 feridos graves e mais 42 feridos leves.

Esta oitava campanha “Taxa Zero ao Volante” incidiu em particular nos distritos de Beja, Bragança e Leiria, “contando ainda com um reforço na Área Metropolitana de Lisboa, onde a PSP, a ANSR e a GNR realizaram, na noite de 20 para 21 de agosto, duas ações de sensibilização e fiscalização em Cascais e Oeiras, que contaram com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, e do Presidente da ANSR, Pedro Clemente”, lê-se ainda no comunicado.