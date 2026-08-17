“Taxa Zero ao Volante”: campanha contra condução sob efeito de álcool começa terça-feira

Beber e conduzir continua a ser um dos principais riscos nas estradas portuguesas. É para alertar para esse perigo que inicia nesta terça-feira, 17 de agosto, a campanha “Taxa Zero ao Volante”, com ações de sensibilização e fiscalização em todo o país.

Segundo comunicado da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entidade promotora, serão realizadas ações de sensibilização, enquanto as autoridades serão responsáveis pelas fiscalização. As operações serão realizadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP).

Haverá "especial atenção aos comportamentos de risco associados aos acidentes graves e, em particular, à condução sob o efeito do álcool". Os atuais números disponíveis ajudam a explicar o alerta.

Em cada 100 vítimas de acidentes rodoviários autopsiadas em Portugal em 2025, 28 apresentavam uma taxa de álcool acima do limite legal. Destas, 78% tinham uma taxa igual ou superior ao valor considerado crime. As autoridades alertam que a condução sob o efeito do álcool afeta os reflexos, o tempo de reação e a capacidade de decisão do condutor, mesmo quando são ingeridas pequenas quantidades.

Em 2025, foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool, dos quais 1,6% tiveram resultado positivo. As infrações por condução sob o efeito do álcool representaram cerca de 2,4% do total de infrações rodoviárias registadas no país. A “Taxa Zero ao Volante” é a oitava das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026.