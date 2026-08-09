Condutores alcoolizados são apanhados em fiscalização da PSP
Foto: Leonardo Negrão
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Condutores alcoolizados são apanhados em fiscalização da PSP

A PSP detetou 60 contraordenações, 35 por condução sob o efeito de álcool, nove por falta de seguro obrigatório, quatro por falta de inspeção e 12 por outras infrações.
Amanda Lima
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A Polícia de Segurança Pública (PSP) surpreendeu condutores alcoolizados em Lisboa, numa operação realizada na madrugada deste domingo, 09 de agosto. Os agentes deterem 11 pessoas por condução sob o efeito de álcool e outras três por diferentes crimes, anunciou a PSP em comunicado.

Os outros detidos foram por crimes de condução sem habilitação legal, um por desobediência e outro por tráfico de estupefacientes. A PSP detetou 60 contraordenações, 35 por condução sob o efeito de álcool, nove por falta de seguro obrigatório, quatro por falta de inspeção e 12 por outras infrações.

A PSP afirmou que continuará a realizar este tipo de operações, que têm “simultaneamente um objetivo de prevenção e de fiscalização de condutas violadoras do Código de Estrada e legislação complementar”. Mais reforça para a importância de adotar “uma conduta preventiva e respeitadora da lei”, de forma a reduzir os riscos para os próprios e para terceiros durante a condução.

A ação foi realizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, entre as 03:00 e as 07:30. A operação contou com 50 agentes da Divisão de Trânsito, com o reforço das Equipas de Intervenção Rápida.

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