Condutores alcoolizados são apanhados em fiscalização da PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) surpreendeu condutores alcoolizados em Lisboa, numa operação realizada na madrugada deste domingo, 09 de agosto. Os agentes deterem 11 pessoas por condução sob o efeito de álcool e outras três por diferentes crimes, anunciou a PSP em comunicado.Os outros detidos foram por crimes de condução sem habilitação legal, um por desobediência e outro por tráfico de estupefacientes. A PSP detetou 60 contraordenações, 35 por condução sob o efeito de álcool, nove por falta de seguro obrigatório, quatro por falta de inspeção e 12 por outras infrações.A PSP afirmou que continuará a realizar este tipo de operações, que têm “simultaneamente um objetivo de prevenção e de fiscalização de condutas violadoras do Código de Estrada e legislação complementar”. Mais reforça para a importância de adotar “uma conduta preventiva e respeitadora da lei”, de forma a reduzir os riscos para os próprios e para terceiros durante a condução.A ação foi realizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, entre as 03:00 e as 07:30. A operação contou com 50 agentes da Divisão de Trânsito, com o reforço das Equipas de Intervenção Rápida. .PSP detetou mais de três mil condutores com excesso de álcool entre janeiro e abril.PSP deteve este ano quase 2000 condutores com excesso de álcool