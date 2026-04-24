A PSP deteve este ano quase 2000 condutores com excesso de álcool e multou outros 1320 pelo mesmo motivo, anunciou esta sexta-feira, 24 de abril, a polícia, alertando para os riscos acrescidos da condução sob a influência do álcool.Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) indica que desde 1 de janeiro realizou 6551 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 223.908 condutores e efetuou 66.020 testes de despistagem de alcoolemia.Dos condutores testados, 3229 estavam a conduzir com excesso de álcool, o equivalente a uma média de 29 infrações por álcool por dia.Segundo a polícia, dos 3229 condutores apanhados com álcool, 1909 foram detidos por terem uma taxa considerada crime e 1320 foram multados.A PSP manifestou preocupação com as infrações e comportamentos que potenciam a sinistralidade rodoviária, alertando para os riscos acrescidos da condução sob a influência do álcool.Lembrou que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 gramas por litro (g/l), o risco de sofrer “um acidente grave ou mortal duplica” e os desastres que decorrem da condução sob a influência do álcool “são particularmente graves”.A PSP referiu também que o consumo de álcool “estreita o campo visual, provocando a chamada visão em túnel, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos”, o que aumenta “de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários”.A PSP indicou ainda que na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, ocorreram este ano 18.445 acidentes que provocaram 30 mortos, 229 feridos graves e 5082 feridos ligeiros.