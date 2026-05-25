Reclusos na zona comum de uma das alas do Estabelecimento Prisional de Lisboa, maio de 2026. Considerada "irrecuperável" de tão degradada, a prisão, construída no século XIX e a maior do país, tem fecho anunciado há décadas, mas continua aberta e sobrelotada.
Reclusos na zona comum de uma das alas do Estabelecimento Prisional de Lisboa, maio de 2026. Considerada "irrecuperável" de tão degradada, a prisão, construída no século XIX e a maior do país, tem fecho anunciado há décadas, mas continua aberta e sobrelotada.FOTO: DR
Sociedade

Prisões: Que soluções pode a justiça europeia impor a Portugal?

Com quase mil queixas de reclusos contra Portugal, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu exarar o primeiro acórdão-piloto contra o país pela reiterada violação dos direitos humanos nas prisões. Estes acórdãos indicam medidas e podem impor prazos para as cumprir. Mas que tipo de medidas, e com que eficácia?
Publicado a
Loading content, please wait...
Presidente da República
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
António José Seguro
Prisões
edição impressa
paulo pinto de albuquerque
Convenção Europeia dos Direitos Humanos
acórdão-piloto
Diário de Notícias
www.dn.pt