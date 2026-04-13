Previstos "constrangimentos" no nó de Queluz da A9-CREL entre esta segunda e quinta-feira durante a noite

O trânsito na autoestrada A9 - Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL) poderá sofrer “constrangimentos” no nó de Queluz, em Sintra, entre esta segunda-feira, 13 de abril, e quinta-feira, no período das 21h00 às 06h00, devido a intervenções no pavimento, informou a concessionária.Em comunicado, a empresa BCR - Brisa Concessão Rodoviária refere que serão realizados “trabalhos de beneficiação do pavimento no nó de Queluz, da A9-CREL, durante as noites desta semana, com impacto pontual na circulação rodoviária”.De acordo com a concessionária da A9-CREL, que liga Caxias (Oeiras) com Alverca (Vila Franca de Xira), fazendo uma circular pelo exterior da capital, com uma extensão total de 34,4 quilómetros, as obras no nó de Queluz, em Sintra, irão decorrer entre as 21h00 e as 06h00, período durante o qual poderão verificar-se “constrangimentos no tráfego, em particular no arranque das intervenções”.Os trabalhos deverão ocorrer a partir de hoje e até quinta-feira, incluindo intervenções nos ramos de ligação do Itinerário Complementar (IC) 19, que liga Lisboa a Sintra, à autoestrada A9-CREL, indicou a BCR.O planeamento das intervenções, segundo a concessionária, prevê que os trabalhos ocorram na noite de hoje para terça-feira na entrada na CREL pelo sentido Sintra–Lisboa, na noite de terça-feira para quarta-feira na entrada na CREL pelo sentido Lisboa–Sintra e na noite de quarta-feira para quinta-feira na portagem de Queluz (sentido Norte–Sul), com fecho faseado de vias de portagem.Por isso, a empresa concessionária da A9-CREL recomenda aos condutores que planeiem atempadamente as deslocações, estejam atentos à sinalização temporária e às indicações transmitidas pelos painéis de mensagens variáveis, “adotando uma condução prudente e adequada às condições da via”.