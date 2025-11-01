Presidente da República lamenta morte do "amigo" António Moraes Machado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este sábado, 1 de novembro, a morte de António Moraes Machado, médico pediatra, antigo autarca e "um amigo" . "Foi com emoção que o Presidente da República tomou conhecimento da morte de António Moraes Machado que, além de um amigo, foi sempre um exemplo, nomeadamente, na forma humana, generosa e autêntica como se reinventou ao longo da vida para servir o país e as gentes de Trás-os-Montes.", diz a nota publicada no site da Presidência."Como médico pediatra, e como voluntário em África, cuidou das vidas das novas gerações, como autarca, cuidou de Mogadouro ao longo de doze anos e, como promotor da cultura e da identidade local, desenvolveu múltiplas e incansáveis iniciativas para dar a conhecer o valioso património coletivo da região.", lembra. O Presidente da República "apresenta à família e amigos as mais sentidas condolências"..Bloco de Esquerda: José Manuel Pureza tem quase consenso na Moção A.O austríaco que quer saber tudo sobre tsunami do sismo de 1755