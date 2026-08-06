Presidente da República espera conhecer rapidamente resultados da auditoria à PJ

O Presidente da República, António José Seguro, manifestou esta quinta-feira, 6 de agosto, o desejo de que a auditoria à Polícia Judiciária (PJ) produza resultados rapidamente para que possam ser conhecidas e se possa preservar a democracia das instituições.“O que é importante é que tanto esta auditoria como as investigações criminais que estão a decorrer produzam resultados o mais rapidamente possível para que possamos ter conhecimento dessas mesmas conclusões”, afirmou António José Seguro à margem de uma iniciativa no distrito de Viseu.O chefe de Estado falava aos jornalistas após inaugurar uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) em Vila Chã de Sá, Viseu, a propósito da auditoria à PJ solicitada pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.Uma auditoria que o Presidente entende como a “necessidade de todos” terem “responsabilidade, quer individual, quer como titulares de órgãos de soberania” de forma a defender as “instituições da democracia e o estado de direito democrático".“É muito importante que cada um, no âmbito das suas competências constitucionais, atue de acordo e de forma a preservar o estado de direito democrático e as instituições da nossa democracia”, sublinhou..Ministra da Justiça manda auditar PJ enquanto Luís Neves enfrenta processo no Tribunal de Contas.Luís Neves diz-se tranquilo com auditoria à PJ e garante ter sido ele a pedir apreciação do Tribunal de Contas