O Presidente da República, António José Seguro durante a inauguração da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), da Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva de Vila Chã de Sá, no Complexo Desportivo Pedra D’Águia, em Vila Chã de Sá, Viseu
O Presidente da República, António José Seguro durante a inauguração da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), da Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva de Vila Chã de Sá, no Complexo Desportivo Pedra D’Águia, em Vila Chã de Sá, ViseuESTELA SILVA/LUSA
Sociedade

Presidente da República espera conhecer rapidamente resultados da auditoria à PJ

Seguro deseja que a auditoria à Polícia Judiciária produza resultados rapidamente para que possam ser conhecidas e se possa preservar a democracia das instituições.
DN/Lusa
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O Presidente da República, António José Seguro, manifestou esta quinta-feira, 6 de agosto, o desejo de que a auditoria à Polícia Judiciária (PJ) produza resultados rapidamente para que possam ser conhecidas e se possa preservar a democracia das instituições.

“O que é importante é que tanto esta auditoria como as investigações criminais que estão a decorrer produzam resultados o mais rapidamente possível para que possamos ter conhecimento dessas mesmas conclusões”, afirmou António José Seguro à margem de uma iniciativa no distrito de Viseu.

O chefe de Estado falava aos jornalistas após inaugurar uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) em Vila Chã de Sá, Viseu, a propósito da auditoria à PJ solicitada pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

Uma auditoria que o Presidente entende como a “necessidade de todos” terem “responsabilidade, quer individual, quer como titulares de órgãos de soberania” de forma a defender as “instituições da democracia e o estado de direito democrático".

“É muito importante que cada um, no âmbito das suas competências constitucionais, atue de acordo e de forma a preservar o estado de direito democrático e as instituições da nossa democracia”, sublinhou.

O Presidente da República, António José Seguro durante a inauguração da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), da Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva de Vila Chã de Sá, no Complexo Desportivo Pedra D’Águia, em Vila Chã de Sá, Viseu
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