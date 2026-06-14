Presidente da Câmara da Amadora é arguido na Operação Imergente

Vítor Ferreira, presidente da Câmara da Amadora foi constituído arguido no âmbito da Operação Imergente, que investiga suspeitas de prevaricação e participação económica em negócio relacionadas com adjudicações de contratos por câmaras municipais e juntas de freguesia. O autarca é suspeito de ter recorrido a um ajuste direto a Duarte Moral para escrever um discurso para o 25 de abril, segundo avança o Observador.O autarca é o 8.º arguido do PS na Operação Imergente que é conhecido publicamente, depois de dois vereadores da Câmara de Lisboa (Sérgio Cintra e Carla Madeira), da presidente de Junta de Freguesia da Misericórdia (Carla Almeida), do ex-presidente de Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Miguel Coelho), da ex-vereadora da Câmara de Oeiras (Ana Filipa Laborinho), do ex-presidente do PS/Oeiras (Rui Pedro Nascimento) e do diretor de comunicação do PS (Duarte Moral).Segundo informações da PJ no dia em que decorreu a operação, a 28 de maio, foram realizadas quatro detenções fora de flagrante delito, uma detenção em flagrante por posse ilegal de arma e constituídos 37 arguidos..Operação Imergente. Carneiro admite que caso prejudica imagem do PS e diz que Duarte Moral está suspenso.Operação Imergente. Detidos libertados mas sujeitos a Termo de Identidade e Residência