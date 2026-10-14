Preço fixo dos táxis no aeroporto de Lisboa em vigor na quinta-feira mas ainda sem todas as medidas

O tarifário fixo dos táxis para os percursos com origem na praça do aeroporto de Lisboa, que passa a ser 16 ou 19 euros consoante a coroa, tem início na quinta-feira, 15 de outubro, embora sem controlo de acessos aos taxistas credenciados.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Silva, presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), explicou que o novo sistema para os táxis que operam no Aeroporto Humberto Delgado vai ter início na quinta-feira e irá abranger na primeira fase todos os taxistas, mesmo os que ainda não estejam credenciados para o efeito.

“Apesar de ainda não ser possível fazer o controlo dos acessos à praça de táxis através do sistema de leitura de matrícula, há já a cancela, e irá começar a fazer-se a credenciação também na quinta-feira”, explicou o responsável, acrescentando que a credenciação é realizada nas associações representativas do setor e posteriormente enviada à autarquia.

Carlos Silva reconheceu que deveria estar tudo preparado para ter início na data prevista desde a assinatura do protocolo, em setembro, entre todas as entidades, admitindo que o sistema só deverá estar a funcionar em pleno “no início de novembro”.

“A partir de amanhã [quinta-feira] entram em vigor os preços fixos para os locais que constam do protocolo e começa a fazer-se a credenciação dos taxistas interessados. A cancela [no aeroporto] vai começar a funcionar, mas sem impedimentos de registo de matrículas”, disse Carlos Silva.

De acordo com o responsável, o universo de táxis a operar em Lisboa é de 3.500, “podendo haver 500 a querer fazer a praça do aeroporto” e “qualquer carro licenciado em Lisboa pode fazer serviço no aeroporto desde que faça a credenciação”.

“Sabemos que muitos não param no aeroporto por variadas razões, mas que ponderam fazê-lo se houver regras, pois neste momento não se sentem à vontade. Os preços fixos podem ser mais favoráveis, compensando o tempo que se possa ficar à espera [de serviço]”, explicou.

Carlos Silva lembrou ainda a necessidade de ser alargado o preço fixo a zonas fora da capital, como Moscavide, Sacavém e Prior Velho, por exemplo, considerando “não ser justo que uma pessoa pague 16 euros até ao Parque das Nações, e se o destino for um pouco mais à frente, mas já noutro concelho, Loures, e tão perto do aeroporto, o serviço já “seja pago através do taxímetro”.

O presidente da FPT acrescentou também que ainda faltam os painéis informativos na zona das chegadas do aeroporto e no exterior com os preços fixos das viagens para que os turistas tenham conhecimento dos novos valores, mas conta que os mesmos estarão visíveis no início de novembro.

O que passa a vigorar

O protocolo estabelece preços de 16 euros para a zona 1 e de 19 euros para a zona 2 durante o período diurno dos dias úteis. Entre as 22:00 e as 07:00, aos fins de semana e feriados, os valores sobem para 20 e 23 euros, respetivamente.

A zona 1 abrange Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França e Santa Clara, enquanto a zona 2 inclui Ajuda, Alcântara, Arroios, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.