Portugueses são "consumidores compulsivos", diz estudo inédito sobre nível de literacia alimentar no país

Um estudo da Associação Portuguesa de Nutrição (APN) traz um perfil inédito sobre o nível de literacia alimentar dos portugueses. Em média, 57,7% da população adulta do país tem algum nível de acesso a informação sobre nutrição e alimentação, mas ficam evidenciadas as dificuldades em transformar esse conhecimento em escolhas mais adequadas e saudáveis.De acordo com o estudo, que ouviu mil pessoas, teve o apoio da rede Continente e foi realizado pela empresa Pitagórica, 44% dos portugueses são "consumidores compulsivos". O termo não tem relação com a quantidade de comida consumida, ou a forma de comer, mas identifica as maiores e menores aptidões na literacia alimentar.Estes consumidores têm um nível de planeamento mínimo da suas refeições, executam uma gestão e seleção fraca das escolhas e possuem baixa capacidade de preparação dos alimentos.Além disso, existem desafios de acordo com o contexto socioeconómico que impactam significativamente o nível de literacia alimentar. Jovens adultos, pessoas com emprego fixo e famílias com rendimentos financeiros mais confortáveis possuem os níveis mais altos de conhecimento. Por outro lado, os mais idosos, desempregados, pessoas sem agregados failiares e com rendimentos mais baixos ficam entre os menos informados e capazes de fazer boas escolhas alimentares.