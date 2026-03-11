Sociedade

Portugueses são "consumidores compulsivos", diz estudo inédito sobre nível de literacia alimentar no país

Maioria dos portugueses têm dificuldade para tomar decisões alimentares mais equilibradas. Desigualdades sociais também se refletem em piores escolhas e menos informação. Veja as entrevistas.

Um estudo da Associação Portuguesa de Nutrição (APN) traz um perfil inédito sobre o nível de literacia alimentar dos portugueses. Em média, 57,7% da população adulta do país tem algum nível de acesso a informação sobre nutrição e alimentação, mas ficam evidenciadas as dificuldades em transformar esse conhecimento em escolhas mais adequadas e saudáveis.

De acordo com o estudo, que ouviu mil pessoas, teve o apoio da rede Continente e foi realizado pela empresa Pitagórica, 44% dos portugueses são "consumidores compulsivos". O termo não tem relação com a quantidade de comida consumida, ou a forma de comer, mas identifica as maiores e menores aptidões na literacia alimentar.

Estes consumidores têm um nível de planeamento mínimo da suas refeições, executam uma gestão e seleção fraca das escolhas e possuem baixa capacidade de preparação dos alimentos.

Além disso, existem desafios de acordo com o contexto socioeconómico que impactam significativamente o nível de literacia alimentar. Jovens adultos, pessoas com emprego fixo e famílias com rendimentos financeiros mais confortáveis possuem os níveis mais altos de conhecimento. Por outro lado, os mais idosos, desempregados, pessoas sem agregados failiares e com rendimentos mais baixos ficam entre os menos informados e capazes de fazer boas escolhas alimentares.

