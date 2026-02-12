Iogurte e bolachas são a chave para a juventude? Receita de cheesecake japonês viraliza por acharmos que sim

A receita é quase uma não-receita. Pega-se numa porção de iogurte estilo grego, mete-se algumas bolachas caramelizadas, alinhadas no pote, e deixa-se o preparado repousar no frigorífico durante a noite. Pela manhã, um pequeno-almoço dos deuses terá um cheesecake japonês pronto a consumir. Isto para quem realmente conseguir encontrar um charme na receita. Para outros, será apenas iogurte com bolachas e nada mais.Esta trend tem dominado as redes sociais já desde o começo do ano. Com toda a gente a seguir os seus influencers em mais uma empreitada viral, a repercussão económica é certeira. "O impacto tem sido positivo, tendo-se registado um aumento na procura dos ingredientes associados à receita do cheesecake japonês. Nesse sentido, reforçámos a oferta nas lojas Continente, de forma a acompanhar as necessidades dos consumidores", afirma ao DN fonte oficial da rede.Outras grande superfícies contatadas seguem na mesma linha. "Temos sentido um aumento na procura deste produto", diz fonte do Pingo Doce sobre as bolachas. "Temos verificado uma procura crescente pelas bolachas e, por isso, reforçámos os stocks para garantir total disponibilidade", responde fonte do El Corte Inglés.Juventude eternaEsta não será a primeira e nem muito menos a última tendência de consumo a ter origem na Ásia que vai viralizar, num momento em que "estamos na grande época do mindfulness", explica ao DN a psicóloga Ana Cardoso de Oliveira."Há como se fosse uma linha transversal às coisas que aparecem nas redes sociais que vêm da Ásia. Temos duas ideias. Uma é que vamos ficar jovens para sempre e não morremos. Portanto, os japoneses duram mais. Por que é que eles duram mais? Os asiáticos têm aquela qualidade de vida", contextualiza a psicóloga, a ressaltar que a outra ideia que fica relativa aos hábitos de consumo de países como o Japão ou a Coreia do Sul é a de "a pessoa ser despojada, não estar ligada ao consumismo. Até parece uma coisa gira eles comerem todos bolachas com iogurte, mas numa ideia de que estão a consumir coisas mais simples"..Japonesa casa-se com noivo gerado pelo ChatGPT e diz ter agora "paz de espírito e felicidade" (veja o vídeo). A cheesecake japonesa viral representa o contraste no imaginário de quem adere às tendências que referem hábitos de consumo asiáticos. "Coisas com sabores mais subtis, anda tudo à volta da subtileza, não é? A pele está mais bem tratada. As pessoas têm casas mais depuradas. É tudo mais cinzento, bege e branco, menos cores intensas. Por quê? Porque é como se a Europa fosse uma velha solteirona rica e feia", compara Ana Cardoso de Oliveira.No entanto, é preciso estar atento ao que está "escondido dos nossos olhos".A psicóloga reflete sobre o poder de atratividade atual do Japão, citado por vários rankings como destino de viagem mais desejado para 2026. "As pessoas são muito educadas, não se tocam, não aumentam o timbre de voz, as ruas não têm sujidade. Mas, por exemplo, vai comprar uma banana ao supermercado e ela está embrulhada em plástico. Oque acontece é que esta ideia da inibição de toda a sujidade e de todas as coisas parece que é um estilo de vida que tem um preço muito alto. Nomeadamente, por exemplo, a taxa de suicídios que existe".A cheesecake viral é um exemplo de que buscamos "o que nos vai fazer saudáveis e tranquilos", mas ao custo "de um estilo de vida que não é real"."Um dos desejos é viver como se fosse uma pessoa japonesa, então eu vou comer iogurte com bolachas, vou fazer ioga a hora do almoço. Claro que o que acontece é que nunca vão atingir a felicidade derivada desse facto. Depois de ingerir o iogurte com bolacha eu só fico com a barriga cheia, não é mais do que isso, mas é com a fantasia, como se fosse uma coisa adolescente, de que se eu parecer, eu sou", ressalta a psicóloga.Assim como veio, a moda da cheesecake japonesa, em breve, vai abrandar, deixando o caminho aberto para a próxima tendência. "O que se passa é que estes estilos virais depois passam muito rapidamente, porque o que acontece é que eu não me vou transformar em outra pessoa, a não ser naquele minuto, não é?"..Denúncias de conteúdos ilegais na Linha Internet Segura sobem 70%.Vhils e as camadas que formam a identidade. No espaço digital, elas vêm de onde?