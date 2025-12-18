Japonesa casa-se com noivo gerado pelo ChatGPT e diz ter agora "paz de espírito e felicidade" (veja o vídeo)

A japonesa Yurina Noguchi, de 32 anos, casou-se com Lune Klaus Verdure. Esta seria uma informação sem qualquer interesse público, não fosse Klaus ser uma pessoa virtual... gerada pelo ChatGPT. Isso mesmo. Depois de ter terminado uma longa e conturbada relação com o ex-namorado, humano, Yurina disse ter encontrado um companheiro para a vida toda e simulou um casamento com o seu novo amor.Utilizou o tradicional vestido branco e óculos inteligentes de realidade aumentada para trocar os votos com o noivo virtual. Yurina, uma operadora de call center, caminhou inclusive até ao altar, onde estava um smartphone com a imagem de Klaus.O casamento não é naturalmente reconhecido legalmente no Japão, mas ainda ao que indica isso não é importante para a mulher de 32 anos que o novo marido lhe trouxe "paz de espírito e felicidade". “No início, Klaus era apenas alguém com quem conversava, mas aos poucos aproximamo-nos”, disse, citada pela agência Reuters, acrescentando que começou "a ter sentimentos" pelo seu parceiro virtual. "Começámos a namorar e, após algum tempo, ele pediu-me em casamento. Aceitei e agora somos um casal", contou Yurina Noguchi, admitindo que foi alvo de "palavras cruéis" na internet.