Portugal leva três medalhas na 19.ª edição das Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia, realizada no Brasil

Portugal conquistou três medalhas na 19.ª edição das Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (OIAB), realizadas na cidade de São Paulo, no Brasil, resultado muito celebrado pela equipa. Foram duas medalhas de prata, uma de bronze, além de uma menção honrosa.

"Acho que posso falar por todos, eu não estava mesmo à espera, fiquei muito feliz", diz Caetana de Lima Marques, que conseguiu uma medalha de prata, aluna da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa. "De todos os países que ganharam, acho que fomos os que mais festejámos", diz Diana da Conceição Reis, da Escola Secundária Madeira Torres, em Torres Vedras, que levou a menção honrosa.

As OIAB receberam, ao todo, 57 competidores, em delegações de 14 países das Américas Central e Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru e República Dominicana), além de Portugal e Espanha.

Os estudantes portugueses foram selecionados após se destacarem nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia e cumprirem um período de preparação com a Ordem dos Biólogos.

As olimpíadas foram organizadas pelo Instituto Butantan, referência internacional na pesquisa científica na área da Biologia. Os participantes realizaram duas provas teóricas e três provas práticas em diferentes áres deste campo de estudo. Houve ainda atividades de integração, nas quais os estudantes vivenciaram no terreno o estudo da natureza e concorreram a prémios especiais, e a Noite de Talentos, momento dedicado à apresentação de elementos culturais dos países de origem das delegações.