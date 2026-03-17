Passageiros enfrentaram longas filas no final de dezembro.
Passageiros enfrentaram longas filas no final de dezembro.DR
Sociedade

Portugal lança app para agilizar controlo nos aeroportos

"Travel to Europe" permite aos viajantes de países terceiros realizar o pré-registo da informação de viagem antes de chegarem ao aeroporto. Inicialmente, o procedimento será utilizado em Lisboa.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

"Travel to Europe" é a nova app lançada para agilizar o controlo de fronteiras de passageiros de países terceiros. De acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira, 17 de março, o objetivo é tornar "o processo de entrada mais eficiente". Inicialmente, a aplicação será utilizada no Aeroporto de Lisboa.

"A aplicação foi desenvolvida no âmbito do Sistema de Entrada/Saída (Entry/Exit System – EES) da União Europeia, que pretende tornar os controlos nas fronteiras externas mais rápidos, modernos e eficientes para viajantes de países terceiros", lê-se no comunicado. O novo sistema entrou em vigor no outono passado e causou maiores demoras aos passageiros nas fronteiras — tanto que foi suspenso em dezembro, após filas de mais de sete horas.

Com a "Travel to Europe", os viajantes poderão fazer o registo até 72 horas antes da viagem. Será necessário inserir os dados pessoais e "responder a um breve questionário sobre as condições de entrada no território europeu". No final, é gerado um código QR, que pode ser utilizado nos quiosques de controlo de fronteira self-service (SSK), quando disponíveis à chegada a Portugal.

A utilização é facultativa, ou seja, não será obrigatória. "Embora a utilização da aplicação seja facultativa e não substitua os procedimentos normais de controlo fronteiriço, permite que parte da informação necessária seja processada antecipadamente, tornando a experiência de entrada na Europa mais simples e eficiente, tanto para viajantes como para as autoridades responsáveis pelo controlo de fronteiras", destaca o comunicado.

A app é gratuita e está disponível para iOS e Android. O comunicado enviado sobre o tema é assinado e emitido conjuntamente pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em articulação com o Governo.

amanda.lima@dn.pt

Passageiros enfrentaram longas filas no final de dezembro.
ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz que está em “capacidade máxima”
Passageiros enfrentaram longas filas no final de dezembro.
Aeroporto de Lisboa com nova área de embarque no Terminal 2
Aeroporto de Lisboa
Viagens
Controlo de fronteiras
app

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt