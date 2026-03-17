Portugal lança app para agilizar controlo nos aeroportos

"Travel to Europe" é a nova app lançada para agilizar o controlo de fronteiras de passageiros de países terceiros. De acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira, 17 de março, o objetivo é tornar "o processo de entrada mais eficiente". Inicialmente, a aplicação será utilizada no Aeroporto de Lisboa."A aplicação foi desenvolvida no âmbito do Sistema de Entrada/Saída (Entry/Exit System – EES) da União Europeia, que pretende tornar os controlos nas fronteiras externas mais rápidos, modernos e eficientes para viajantes de países terceiros", lê-se no comunicado. O novo sistema entrou em vigor no outono passado e causou maiores demoras aos passageiros nas fronteiras — tanto que foi suspenso em dezembro, após filas de mais de sete horas.Com a "Travel to Europe", os viajantes poderão fazer o registo até 72 horas antes da viagem. Será necessário inserir os dados pessoais e "responder a um breve questionário sobre as condições de entrada no território europeu". No final, é gerado um código QR, que pode ser utilizado nos quiosques de controlo de fronteira self-service (SSK), quando disponíveis à chegada a Portugal.A utilização é facultativa, ou seja, não será obrigatória. "Embora a utilização da aplicação seja facultativa e não substitua os procedimentos normais de controlo fronteiriço, permite que parte da informação necessária seja processada antecipadamente, tornando a experiência de entrada na Europa mais simples e eficiente, tanto para viajantes como para as autoridades responsáveis pelo controlo de fronteiras", destaca o comunicado.A app é gratuita e está disponível para iOS e Android. O comunicado enviado sobre o tema é assinado e emitido conjuntamente pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em articulação com o Governo.amanda.lima@dn.pt.ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz que está em “capacidade máxima”.Aeroporto de Lisboa com nova área de embarque no Terminal 2