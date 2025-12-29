Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A ANA Aeroportos não esclarece a situação.
ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz que está em “capacidade máxima”

A chegada a Lisboa para turistas e imigrantes tem sido caótica, em especial no domingo, com relatos de mais de sete horas na zona internacional.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
