Aeroporto de Lisboa com nova área de embarque no Terminal 2

Foram inauguradas esta terça-feira, 7 de janeiro, as novas obras no Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa. De acordo com a ANA Aeroportos, o terminal conta agora com quatro novas portas, sete portas renovadas e mais espaço.A área de embarque foi ampliada com "mais espaço, luz natural, mais lugares sentados e pontos de carregamento para dispositivos eletrónicos". No verão, é comum que nesta zona de embarque não existam lugares para todos os passageiros esperarem sentados os voos, sabe o DN. Foi ainda adicionada uma maior oferta de restauração e comércio, complementa a concessionária.Houve também investimento tecnológico, com a implementação da tecnologia Biometrics by VINCI Airports em todas as portas. Assim, os embarques podem ser mais rápidos e sem utilização de papel."A conclusão desta fase de modernização do Terminal 2 demonstra o empenho das nossas equipas, que têm sabido planear e executar intervenções complexas num aeroporto em plena operação", disse Thierry Ligonnière, CEO da ANA | VINCI Airports, citado em comunicado. O investimento foi de 12 milhões de euros."Este investimento reforça a capacidade do Aeroporto de Lisboa para acolher os passageiros com mais conforto e eficiência, melhorando a experiência de viagem dos portugueses e de quem nos visita", complementou o CEO. O Terminal 2 é ocupado, em sua maioria, pelas chamadas companhias low cost. Algumas das empresas que operam no terminal são a Ryanair, Vueling e Wizz Air, que atuam em viagens dentro da Europa."Este aeroporto tem de funcionar" .Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, defendeu na inauguração a necessidade de continuar a investir no Aeroporto de Lisboa, considerando que o Humberto Delgado terá de funcionar "pelo menos mais 10 anos", enquanto decorre o processo de construção do novo aeroporto."Sejam 10, sejam 12 anos, este aeroporto tem de funcionar e, por isso, temos de fazer estas obras", destacou. Está em andamento no Terminal 1 a criação de 12 novas portas de embarque (10 pontes telescópicas) e mais 33.000 m² de área de terminal.amanda.lima@dn.pt