Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Segundo a Ana Aeroportos, o investimento foi de 12 milhões de euros.
Segundo a Ana Aeroportos, o investimento foi de 12 milhões de euros.Foto: Carlos M Almeida / Lusa
Sociedade

Aeroporto de Lisboa com nova área de embarque no Terminal 2

São quatro novas portas, sete portas renovadas e mais espaço. Obras foram inauguradas esta quarta-feira.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Foram inauguradas esta terça-feira, 7 de janeiro, as novas obras no Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa. De acordo com a ANA Aeroportos, o terminal conta agora com quatro novas portas, sete portas renovadas e mais espaço.

A área de embarque foi ampliada com “mais espaço, luz natural, mais lugares sentados e pontos de carregamento para dispositivos eletrónicos”. No verão, é comum que nesta zona de embarque não existam lugares para todos os passageiros esperarem sentados os voos, sabe o DN. Foi ainda adicionada uma maior oferta de restauração e comércio, complementa a concessionária.

Houve também investimento tecnológico, com a implementação da tecnologia Biometrics by VINCI Airports em todas as portas. Assim, os embarques podem ser mais rápidos e sem utilização de papel.

“A conclusão desta fase de modernização do Terminal 2 demonstra o empenho das nossas equipas, que têm sabido planear e executar intervenções complexas num aeroporto em plena operação”, disse Thierry Ligonnière, CEO da ANA | VINCI Airports, citado em comunicado. O investimento foi de 12 milhões de euros.

“Este investimento reforça a capacidade do Aeroporto de Lisboa para acolher os passageiros com mais conforto e eficiência, melhorando a experiência de viagem dos portugueses e de quem nos visita”, complementou o CEO. O Terminal 2 é ocupado, em sua maioria, pelas chamadas companhias low cost. Algumas das empresas que operam no terminal são a Ryanair, Vueling e Wizz Air, que atuam em viagens dentro da Europa.

“Este aeroporto tem de funcionar”

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, participou da cerimónia.
Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, participou da cerimónia.Foto: Carlos M. Almeida / Lusa

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, defendeu na inauguração a necessidade de continuar a investir no Aeroporto de Lisboa, considerando que o Humberto Delgado terá de funcionar “pelo menos mais 10 anos”, enquanto decorre o processo de construção do novo aeroporto.

“Sejam 10, sejam 12 anos, este aeroporto tem de funcionar e, por isso, temos de fazer estas obras”, destacou. Está em andamento no Terminal 1 a criação de 12 novas portas de embarque (10 pontes telescópicas) e mais 33.000 m² de área de terminal.

amanda.lima@dn.pt

Segundo a Ana Aeroportos, o investimento foi de 12 milhões de euros.
ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz que está em “capacidade máxima”
Segundo a Ana Aeroportos, o investimento foi de 12 milhões de euros.
Fila na imigração do Aeroporto de Lisboa ultrapassa sete horas
Aeroporto de Lisboa
obras
Novo Aeroporto de Lisboa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt