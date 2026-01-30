Porto sediará evento supremacista branco com figuras da extrema-direita

A cidade do Porto sediará, no dia 17 de maio, a 2.ª edição da Remigration Summit (Cimeira da Remigração, em tradução literal), com a presença de figuras conhecidas da extrema-direita europeia e internacional. A escolha de Portugal para o evento mostra como o país está conectado com a rede extremista que defende o supremacismo branco, a deportação em massa de imigrantes e que difunde a falsa teoria de que os europeus serão “substituídos” por imigrantes nos próximos anos.A organização desta edição em Portugal está a cargo de Afonso Gonçalves, conhecido por ser o líder da Reconquista e apoiante do Chega (com apelo de voto ao partido e a André Ventura nas eleições mais recentes). O ativista, já detido várias vezes por ações de caráter xenófobo, foi um dos oradores na cimeira do ano passado, ocorrida no mês de maio, na cidade italiana de Milão, em Itália. “Se combinarmos remigração com coragem, com boa estética, com uma boa visão, com coisas com as quais as pessoas queiram associar-se, com coisas que tenham significado, nós venceremos”, afirmou na ocasião.O evento na Invicta já tem a presença confirmada de nomes como Dries Van Langenhove, Martin Sellner e Eva Vlaardingerbroek. E quem são eles? Martin Sellner, austríaco de 27 anos, é o mais conhecido de todos, sendo o responsável pela popularização do termo “remigração” na Europa. Em 2023, foi organizador do que ficou conhecido como “Reunião de Potsdam”, quando apresentou o plano de remigração.No currículo tem passagens por grupos neonazis quando mais jovem (admitiu-o publicamente), foi orientado por Gottfield Küssel, negacionista do Holocausto, e teve entrada negada em países como Estados Unidos, Reino Unido e Suíça, de onde foi expulso em 2024. Oficialmente, o ativista não possui vínculo de emprego formal ou académico, sendo que vive de doações de apoiantes, de forma individual ou através do grupo que fundou, o Movimento Identitário da Áustria.Em 2019, um dos doadores de Sellner foi o autor do ataque de Christchurch, ocorrido naquele mesmo ano. O criminoso doou 1500 dólares ao austríaco no mesmo ano em que perpetrou o ataque, matando 51 pessoas. Bastante próximo de Afonso Gonçalves, o ativista esteve no Porto no final de novembro passado a palestrar no Congresso da Reconquista. “O que está a acontecer é um evento histórico de extinção e estamos no meio dele agora. As ferramentas? A imigração de substituição da população, instalação ilegal e censura massiva para suprimir a reação imunitária natural da vossa nação e do vosso povo. Isto é real e duradouro. O Governo não é, o PIB não é, o mercado financeiro não é”, disse no discurso.Já o belga Dries Van Langenhove, de 32 anos, fundou o grupo Escudo & Amigos, que tem como principal bandeira a anti-imigração. Este mês, o tribunal belga confirmou uma sentença de pena suspensa e multa por violar leis do racismo e do negacionismo do Holocausto. Dries foi eleito deputado em 2019, mas renunciou ao mandato por preferir o ativismo à política. Na bio do X (antigo Twitter), descreve-se como: “Ativista da Remigração. Enviado para a prisão pelo regime de Bruxelas por ‘discurso de ódio’ porque amo a civilização europeia.”Eva Vlaardingerbroek, 29 anos, é advogada e outra ativista anti-imigração confirmada como outra oradora na cimeira do Porto. Nascida nos Países Baixos, já foi deputada pelo partido de direita Forum for Democracy (FvD) e é uma defensora do antifeminismo e da remigração, sendo uma figura reconhecida por estas posições não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Assim como Sellner, foi oradora na 1.ª edição da Remigration Summit do ano passado, em Milão. Com mais de um milhão de seguidores no X, define-se como: “Donzela escudeira da extrema-direita” | Comentarista | Advogada | Geração Remigração.”Em discurso na Hungria, contrariou o que investigadores dizem e afirmou que é uma “realidade” a substituição populacional. “Eu falei a verdade proibida: a Grande Substituição não é mais uma teoria - é realidade. Europeus brancos estão a ser substituídos nos seus próprios países a um ritmo cada vez mais acelerado… Se nada mudar, se não começarmos a lutar seriamente pelo nosso continente, pela nossa religião, pelo nosso povo, nossos países… o invasor foi ativamente convidado a entrar por uma elite corrupta… E, claro, todos nós sabemos o que eles querem dizer com a palavra diversidade. Significa menos pessoas brancas, menos de vocês”, disse em 2024, na Conferência Política de Ação Conservadora (CPAC, sigla em inglês), um movimento internacional.Do online para o realOs criadores deste movimento anti-imigração possuem várias características em comum. São homens, jovens, brancos, com grande alcance nas redes sociais e sem carreira profissional ou académica. Em geral, vivem do ativismo que fazem, não têm empregos formais e pedem, de forma recorrente, doações aos seguidores. Eva Vlaardingerbroek é uma exceção, por ser mulher (recorde-se que a Reconquista é contra o direito de voto das mulheres, por exemplo) e por trabalhar como advogada.. Afonso Gonçalves, por exemplo, usa as redes sociais com frequência para pedir dinheiro. Em geral, faz o pedido de apoio logo após as publicações de ações de rua. Um exemplo foi o facto de se ter vestido de Pai Natal na semana do Natal passado e ter entregue falsos bilhetes de avião a imigrantes nas ruas de Lisboa, onde se lia “Bilhete Remigração - oferta de Natal Reconquista”. Alguns dos imigrantes, sem perceberem do que se tratava, perguntaram: “É mesmo um bilhete de avião?” Nos pedidos de dinheiro, escreve: “A RECONQUISTA incorre em custos de deslocação, material, investimento e staff - apoia o nosso trabalho”, incluindo a descrição do IBAN do grupo e outros meios de doação.Um ponto convergente é que usam as redes sociais de forma estratégica, com grande alcance online, em especial junto do público mais jovem, mas também de forma presencial. Um vídeo de Sellner para divulgar a cimeira mostra como é a estratégia. “Se você não quer apenas reclamar online, mas fazer parte da solução e da mudança, você deve ir ao Porto, porque em 20 anos os seus filhos vão perguntar o que estava a fazer nestes tempos decisivos”, disse. Os bilhetes para o evento têm valores de 45 euros para o acesso ao evento, 150 euros para o bilhete, que inclui também um “jantar exclusivo com palestrantes e convidados VIP” e assentos preferenciais, e 350 euros para o bilhete com uma pernoita em hotel. Uma coleta online também foi lançada, com meta de atingir 15.000 euros (atualmente está em mil euros).A Remigration Summit teve a 1.ª edição em maio do ano passado, em Milão, Itália. O autarca de Milão, Giuseppe Beppe Sala, tentou impedir a realização da cimeira. Milão, “uma cidade que recebeu uma medalha de ouro pela Resistência, um modelo de hospitalidade e convivência civil há décadas, não merece o insulto de uma cúpula-espetáculo como a promovida por Martin Sellner (um ativista austríaco de extrema-direita) e apoiada por todos os grupos reacionários que o seguem. Sou da opinião de que questões complexas e multifacetadas como a migração não podem e não devem ser abordadas desta forma: com o tom desta cúpula e com encontros que alimentam o ódio e a desumanidade”, disse na altura, numa carta enviada ao grupo ativista “Nenhuma pessoa é ilegal”, que havia pedido a proibição do evento.. Com a repercussão, o hotel onde inicialmente a cimeira iria acontecer cancelou à última hora. No entanto, rapidamente o grupo encontrou outro local para a cimeira. Centenas de pessoas de vários países participaram. Ativistas do grupo Movimento Identitário foram impedidos, no aeroporto, pelas autoridades alemãs, de viajar, mas chegaram a Milão por terra. Do lado de fora da cimeira, ativistas realizaram protestos contrários e houve forte repressão policial. Questionado sobre o evento, Matteo Piantedosi, ministro da Administração Interna, afirmou a jornalistas que “todas as contribuições de ideias que a política oferece são extremamente importantes - ou seja, traçar trajetórias, orientações e ideais futuros”.O PortoO Porto também foi o local escolhido por Afonso Gonçalves para a realização do Congresso da Reconquista, em novembro do ano passado. Assim como na cimeira em Milão, o grupo teve de mudar à última hora o local do evento. O primeiro sítio marcado cancelou a participação após notícias sobre a ideologia da Reconquista. Rapidamente outra sala foi encontrada e o evento realizou-se com a presença de aproximadamente 400 pessoas. Entre os oradores estava Jared Taylor, fundador do movimento Identidade branca e Hilaire Bouyé, presidente da ala jovem do partido francês Reconquête! fundado por Éric Zemmour.Por vídeo, um dos oradores foi o deputado e vice-presidente do Chega, Pedro Frazão. Outras figuras do partido, como o assessor parlamentar Francisco Araújo e simpatizantes do partido marcaram presença. Afonso Gonçalves definiu, em publicação nas redes sociais, que seu ativismo começou em 2019, quando viu André Ventura discursar no Parlamento. É um forte defensor do político, apelando ao voto para as presenciais no dia de reflexão.No discurso deste congresso, Afonso Gonçalves apelou ao radicalismo. “Mesmo que digam que somos extremistas e radicais, nós somos radicais ou extremistas da perspetiva daquele que é o interesse da nossa nação. Aliás, até começo a achar que temos sido muito mansinhos e pouco radicais, que devemos começar a ser mais radicais, porque problemas radicais requerem soluções radicais”, afirmou.amanda.lima@dn.pt.Grupos de ódio mobilizaram campanha do Chega e "preparam o terreno" para que partido tome ações mais radicais.Desinformação pela caixa do correio: o ódio, o engano e a xenofobia de grupos extremistas