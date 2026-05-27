Portal da Queixa recebe queixas de possíveis burlas com compra de bilhetes para concerto de Bad Bunny

O Portal da Queixa diz que há consumidores que relatam ter sido sido impedidos de ver o espetáculo de Bad Bunny ontem, 26 de maio, no estádio do Benfica, "por apresentarem bilhetes que já tinham sido utilizados". A plataforma diz que "os próprios consumidores referem suspeitas de burla associadas a compras realizadas em plataformas de revenda, como é o caso de queixas dirigidas à Viagogo e à Bilheteja". O segundo concerto do artista porto-riquenho em Portugal está previsto para hoje, 27 de maio, e o Portal da Queixa alerta para "o risco de repetição de ocorrências, nomeadamente casos de acesso recusado devido a bilhetes inválidos ou já utilizados". Há também queixas de consumidores que reclamaram devido à alteração de lugar face ao bilhete comprado, problemas de visibilidade no recinto, vouchers e códigos promocionais que não funcionaram e falhas no apoio ao cliente pelos promotores do espetáculo.O Portal da Queixa aconselha os consumidores a adotarem "comportamentos preventivos, sobretudo num contexto de elevada procura e forte atividade no mercado paralelo de bilhetes". “Os dados recolhidos após o primeiro concerto evidenciam situações preocupantes, sobretudo no que diz respeito a potenciais burlas. Recomendamos a compra de bilhetes apenas através de canais oficiais, a verificação prévia da autenticidade dos ingressos e especial atenção perante ofertas em mercados paralelos. No entanto, é também fundamental sensibilizar os consumidores para práticas de risco, como a partilha de bilhetes nas redes sociais, que pode comprometer a sua utilização”, diz Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, citado em comunicado.Ontem, a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) comunicou que deteve seis pessoas por especulação de venda de bilhetes para os concertos do cantor porto-riquenho, instaurou seis processos-crime e apreendeu 14 bilhetes, no âmbito da chamada Operação Puerto Rico, que teve na mira a venda de bilhetes em plataformas digitais e redes sociais..Seis detidos por especulação de venda de bilhetes para concertos de Bad Bunny em Lisboa.Tudo o que precisa de saber sobre os concertos de Bad Bunny em Lisboa