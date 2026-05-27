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Bad BunnyFOTO: EPA/ALEJANDRO GARCIA
Sociedade

Portal da Queixa recebe queixas de possíveis burlas com compra de bilhetes para concerto de Bad Bunny

Segundo espetáculo do artista em Portugal está agendado para hoje, 27 de maio. Plataforma de reclamações reforça alerta para o risco de repetição de acessos recusados devido a bilhetes inválidos.
Carla Alves Ribeiro
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O Portal da Queixa diz que há consumidores que relatam ter sido sido impedidos de ver o espetáculo de Bad Bunny ontem, 26 de maio, no estádio do Benfica, "por apresentarem bilhetes que já tinham sido utilizados". A plataforma diz que "os próprios consumidores referem suspeitas de burla associadas a compras realizadas em plataformas de revenda, como é o caso de queixas dirigidas à Viagogo e à Bilheteja".

O segundo concerto do artista porto-riquenho em Portugal está previsto para hoje, 27 de maio, e o Portal da Queixa alerta para "o risco de repetição de ocorrências, nomeadamente casos de acesso recusado devido a bilhetes inválidos ou já utilizados".

Há também queixas de consumidores que reclamaram devido à alteração de lugar face ao bilhete comprado, problemas de visibilidade no recinto, vouchers e códigos promocionais que não funcionaram e falhas no apoio ao cliente pelos promotores do espetáculo.

O Portal da Queixa aconselha os consumidores a adotarem "comportamentos preventivos, sobretudo num contexto de elevada procura e forte atividade no mercado paralelo de bilhetes".

“Os dados recolhidos após o primeiro concerto evidenciam situações preocupantes, sobretudo no que diz respeito a potenciais burlas. Recomendamos a compra de bilhetes apenas através de canais oficiais, a verificação prévia da autenticidade dos ingressos e especial atenção perante ofertas em mercados paralelos. No entanto, é também fundamental sensibilizar os consumidores para práticas de risco, como a partilha de bilhetes nas redes sociais, que pode comprometer a sua utilização”, diz Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, citado em comunicado.

Ontem, a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) comunicou que deteve seis pessoas por especulação de venda de bilhetes para os concertos do cantor porto-riquenho, instaurou seis processos-crime e apreendeu 14 bilhetes, no âmbito da chamada Operação Puerto Rico, que teve na mira a venda de bilhetes em plataformas digitais e redes sociais.

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