Tudo o que precisa de saber sobre os concertos de Bad Bunny em Lisboa

Já falta pouco para os dois concertos de Bad Bunny, esta terça e quarta-feira, 26 e 27 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito da digressão mundial "Debí Tirar Más Fotos".Será a estreia do cantor porto-riquenho em Portugal, depois de dois concertos cancelados em festivais devido à pandemia de covid-19..Bad Bunny em dose dupla: concerto extra anunciado para Lisboa no próximo ano\n. Ainda há bilhetes disponíveis? Quanto custam?Os bilhetes para o primeiro concerto no Estádio da Luz são dados como esgotados na plataforma Blueticket, mas, à hora da redação desta notícia, ainda estavam disponíveis alguns ingressos no portal Concerts 50, com preços entre os 243 dólares (209 euros) e os 1614 dólares (1390 euros).Para o segundo dia, ainda há bilhetes entre os 64 e os 198 euros na platforma Stubhub e a 102,01€ na Blueticket.A que horas abrem as portas e começa o espetáculo?O concerto está agendado para as 20 horas, mas a promotora Live Nation indica que as portas do Estádio da Luz vão abrir-se a partir das 17h. A duração prevista é de aproximadamente duas horas e meia a três horas.Como estará o tempo?De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas temperaturas máximas superiores a 30º C nos dois dias de concerto, com níveis elevados de radiação ultravioleta (UV), ainda que à hora de início do espetáculo os termómetros deverão marcar temperaturas mais baixas.O que não pode entrar?Tablets, máquinas fotográficas profissionais e comerciais, tripés, GoPros e gravadores estão proibidos no recinto, assim como bebidas alcoólicas, muletas sem atestado médico, aerossóis, perfumes e fumo.Como chegar?Com a circulação rodoviária e o estacionamento condicionados naquela zona, a melhor forma de chegar ao Estádio da Luz é através de transportes públicos. Caso escolha o Metro, a estação do Colégio Militar/Luz é a melhor para quem tem bilhetes para o piso 3, Golden Circle e o relvado, enquanto a do Alto dos Moinhos é a mais indicada para os portadores de ingressos para os pisos 0 e 1.Qual é o alinhamento provável?Embora não esteja confirmado, tudo aponta para que o alinhamento dos concertos siga o modelo apresentado nas atuações anteriores, arrancando com LA MuDANZA e encerrando com EoO, num total de 31 temas:LA MuDANZACallaítaWELTiTATURiSTABAILE INoLVIDABLENUEVAYoLVeLDÁTití me preguntóSi veo a tu mamáVOY A LLeVARTE PA PRMe porto bonitoYo perreo solaEfectoSafaeraDilesMONACOUn ratitoCAFé CON RONRayo de SolOjitos lindosKLOuFRENSLa canciónDÁKITIEl apagónDtMFEoO.Grammys. Bad Bunny faz história ao vencer Álbum do Ano com disco em espanhol. Nuno Bettencourt premiado