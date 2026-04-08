Polícia Judiciária e Ministério Público fazem buscas no Hospital Santo António

Inspetores da Polícia Judiciária do Norte e magistrados do Ministério Público estão, desde a manhã desta quarta-feira (8), a realizar buscas no Hospital Santo António, no Porto, e a analisar documentação. Segundo confirmou ao DN fonte do Conselho de Administração, estas têm como motivo suspeitas de irregularidades em obras realizadas no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães.Estas suspeitas foram denunciadas em primeiro lugar à Inspeção Geral das Atividade em Saúde (IGAS), que considerou, e tendo em conta os resultados a que chegou a sua ação inspetiva, haver matéria para análise criminal, tendo assim enviado o mesmo relatório ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.De acordo com a mesma fonte hospitalar, as equipas da Justiça têm estado no hospital a consultar e a recolher documentação, sendo que tem havido total colaboração do Conselho de Administração do hospital. “O Conselho de Administração prestou e continuará a prestar total colaboração às autoridades competentes, no esclarecimento dos factos", afirmou ao DN.A administração do Hospital Santo António esclareceu ainda que “as diligências realizadas pela Polícia Judiciária se centram em factos alegadamente praticados por um técnico superior da instituição”.O DN sabe que o relatório que a IGAS enviou para o Tribunal de Contas também já produziu os seus efeitos. Fonte desta instituição confirmou que “o representante do Ministério Público junto do Tribunal de Contas requereu julgamento sobre este processo na sequência do relatório da IGAS, que está agendado para dia 22 de abril”..Administração da ULS Santo António assume ter tido doentes de cardiologia que “morreram sem serem convocados”