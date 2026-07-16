Polícia Judiciária detém dois suspeitos de atearem incêndios em Chaves e Barcelos

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, dois suspeitos de atearem incêndios nos concelhos de Barcelos e Chaves, anunciaram em comunicado. O homem detido em Barcelos, de 51 anos, é suspeito de ter ateado dois incêndios florestais na freguesia de Tamel nos passados 3 a 5 de julho, tendo sido "compilar prova indiciária forte" de que o suspeito terá iniciado o incêndio "por chama direta, com recurso a um isqueiro"."O local onde os incêndios foram ateados situa-se em zona com condições de propagação a manchas florestais extensas, gerando risco acentuado para toda a floresta e habitações ali existentes", explica ainda a PJ, destacando que "as ignições ocorreram sempre durante o dia, na hora de maior calor, em dias quentes, secos e com vento" e numa altura em que as temperaturas atingiam os 40ºC."O suspeito agiu por motivos do foro pessoal, bem sabendo que a sua conduta representava um perigo iminente para a natureza, populações e bens de terceiros", lê-se.Já o detido de Chaves é um homem de 20 anos que foi "fortemente indiciado da autoria de um crime de incêndio florestal" em Santo Estêvão, nesse concelho transmontano."O suspeito ateou, intencionalmente, sete focos de incêndio numa zona agrícola, com recurso a um isqueiro", lê-se no comunicado, tendo as chamas evoluído "rapidamente" e queimado uma área de "plantação de centeio"."A pronta e atempada intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio propagasse à restante e extensa mancha de centeio, bem com a outras culturas situadas nas proximidades", acrescentam.Ambos os detidos iriam ser apresentados para primeiro interrogatório já esta quinta-feira, indica ainda a PJ..Incêndios. Detido suspeito de atear 17 fogos em Ponte da Barca .Incêndio destruiu armazéns de várias empresas em Sobrosa, Paredes.Incêndio no sudeste de França obriga à saída de 12 mil pessoas das suas casas.Calor. Sete distritos sob aviso laranja e cerca de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio