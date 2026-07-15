Incêndio destruiu armazéns de várias empresas em Sobrosa, Paredes

O incêndio que deflagrou na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, em Sobrosa, Paredes, destruiu cerca de 10 armazéns de várias empresas e entrou em fase de rescaldo cerca das 07h30, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Paredes, José Morais.“Trata-se de um conjunto de vários armazéns com atividades distintas, principalmente armazenamento de equipamentos, armazenamento para transporte de medicamentos urgentes, uma loja e um armazém grande de utilidades chinesas e [ainda] outro de equipamentos de som. Basicamente é um conjunto de cerca de 10 armazéns todos num só edificado”, adiantou.De acordo com o comandante José Morais, quando os bombeiros chegaram ao local os armazéns estavam totalmente tomados pelas chamas.“Não havia qualquer tipo de compartimentação contrafogo. Só tivemos de fazer controlo. Havia outro armazém contíguo, mas não foi afetado”, disse.Anteriormente, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa que não há vítimas deste fogo, na rua da Estrada, cujo alerta foi dado às 04h41.“O fogo começou num armazém e depois alastrou a outros seis contíguos, que são de proprietários diferentes. Não há registo de vítimas”, adiantou.Estiveram no local 41 operacionais de várias corporações de Bombeiros, apoiados por 14 veículos..Incêndio em zona industrial de Camarate dominado após destruir viaturas e paletes