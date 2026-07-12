Incêndio em armazém industrial em Camarate mobiliza mais de meia centena de operacionais

Um incêndio de grandes proporções deflagrou, na noite deste domingo (12 de julho), num armazém situado numa zona industrial junto ao Bairro de São Francisco, em Camarate. O alerta para a ocorrência foi dado às 20h44, estando os Bombeiros Voluntários locais e outras corporações mobilizados no combate ao fogo.De acordo com a mais recente atualização dos dados da Proteção Civil, o contingente de socorro foi reforçado, encontrando-se agora no local 51 operacionais, que contam com o apoio de 15 veículos terrestres.A intensidade das chamas está a causar forte aparato, sendo o fogo perfeitamente visível a partir do concelho vizinho de Odivelas, conforme avançou inicialmente o Correio da Manhã. Até ao momento, não há registo de feridos ou de habitações em risco.