Calor. Sete distritos sob aviso laranja e cerca de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio

Cerca de uma centena de concelhos do interior norte e centro estão esta terça-feira, 07 de julho, em perigo máximo de incêndio, bem como 13 concelhos dos distritos de Évora, Beja e Faro. Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Bragança, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda em perigo muito elevado e elevado todo o restante território do continente, à exceção de mais de uma dezena de concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.O IPMA também colocou os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão hoje e na quarta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente. O aviso laranja para estes sete distritos vai estar em vigor até às 23:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até às 18:00 de quinta-feira.O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima para os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra até às 23:00 de quarta-feira e Vila Real até às 18:00 de quinta-feira. Também as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18:00 de quinta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.As costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar até às 18:00 de quinta-feira sob aviso amarelo face à persistência de valores muito elevados das temperaturas máximas.Situação de emergência prorrogadaNa segunda-feira, o Governo decretou a prorrogação da situação de alerta em vigor, desde as 00:01 de hoje até às 23:59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal Continental. A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro e justifica-se com “a manutenção da onda de calor” e com “previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país”.O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro até final da manhã, pequena descida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 22 (Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro e Porto) e os 40 (Évora).Para o arquipélago da Madeira está previsto hoje céu em geral pouco nublado e vento fraco. As temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 graus no Funchal e entre os 20 e os 27 no Porto Santo..Fogo criminoso e abandono de matas explicam tragédia de Vouzela.Líder do PS crítica ausência de Montenegro para assistir ao Mundial com país em alerta por causa dos incêndios