Governo prolonga situação de alerta até quinta-feira em dez distritos devido ao risco de incêndio

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em dez distritos do continente até às 23h59 de quinta-feira, face à manutenção da onda de calor e à persistência de condições meteorológicas que agravam o risco de incêndios rurais.A renovação da medida entra em vigor às 00h00 desta terça-feira (7 de julho) e abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.Em comunicado divulgado esta segunda-feira pelo ministério da Administração Interna, o executivo justifica a decisão com a previsão de "grande adversidade" para os próximos dias, sobretudo nos distritos do interior do país. Entre os fatores apontados estão temperaturas máximas acima dos 30 a 35 graus, humidade relativa do ar inferior a 20% em várias regiões, possibilidade de trovoadas secas e vento forte, com rajadas que poderão atingir os 40 quilómetros por hora.A declaração de situação de alerta mantém em vigor um conjunto de medidas excecionais destinadas a prevenir incêndios rurais.em atualização.Onda de calor: quatro distritos sob aviso vermelho e mais de 100 concelhos em perigo máximo de incêndio.Governo admite prolongar estado de alerta na próxima semana devido ao calor extremo