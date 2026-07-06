Um avião despeja água junto ao autoestrada A25, que esteve encerrada devdo ao incêndio de Vouzela
Um avião despeja água junto ao autoestrada A25, que esteve encerrada devdo ao incêndio de VouzelaPAULO NOVAIS/LUSA
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Governo prolonga situação de alerta até quinta-feira em dez distritos devido ao risco de incêndio

Em comunicado, o executivo justifica a decisão com a previsão de "grande adversidade" para os próximos dias, sobretudo nos distritos do interior do país.
Rui Frias
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O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em dez distritos do continente até às 23h59 de quinta-feira, face à manutenção da onda de calor e à persistência de condições meteorológicas que agravam o risco de incêndios rurais.

A renovação da medida entra em vigor às 00h00 desta terça-feira (7 de julho) e abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira pelo ministério da Administração Interna, o executivo justifica a decisão com a previsão de "grande adversidade" para os próximos dias, sobretudo nos distritos do interior do país. Entre os fatores apontados estão temperaturas máximas acima dos 30 a 35 graus, humidade relativa do ar inferior a 20% em várias regiões, possibilidade de trovoadas secas e vento forte, com rajadas que poderão atingir os 40 quilómetros por hora.

A declaração de situação de alerta mantém em vigor um conjunto de medidas excecionais destinadas a prevenir incêndios rurais.

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