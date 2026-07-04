Ministro da Administração Interna, Luís Neves
Ministro da Administração Interna, Luís NevesFoto: Gerardo Santos
Sociedade

Governo admite prolongar estado de alerta na próxima semana devido ao calor extremo

Ministro da Administração Interna, Luís Neves, antecipa período “muito grave”, confirma ativação do mecanismo europeu e contactos de emergência com Marrocos.
Ricardo Simões Ferreira
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O Governo português admite manter o estado de alerta em todo o território nacional durante a próxima semana, caso se confirmem as previsões de calor intenso e o risco extremo de incêndio rural. O anúncio foi feito este sábado (4 de julho) pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, durante o balanço operacional realizado na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O atual estado de alerta, que entrou em vigor à meia-noite de sexta-feira, está inicialmente previsto terminar às 23h59 da próxima segunda-feira, 6 de julho. Contudo, face ao agravamento das condições meteorológicas, a extensão das medidas excecionais está já em avaliação pelo executivo.

De acordo com o governante, as projeções da Proteção Civil e do IPMA não deixam margem para facilitismos. Luís Neves sublinhou que o país continuará a enfrentar temperaturas invulgarmente elevadas, baixos índices de humidade e ventos fortes, o que motivou o aviso de que o território se encontra num autêntico "barril de pólvora".

"A próxima semana vai ser outra vez um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se as condições se mantiverem", afirmou o ministro da Administração Interna.

O ministro relembrou ainda os dados meteorológicos extremos registados nos últimos dias, com termómetros a aproximarem-se ou a atingirem os 47 °C em algumas regiões do interior do país, acompanhados por rajadas de vento na ordem dos 70 a 80 quilómetros por hora.

Reforço do ataque inicial e ajuda internacional

A estratégia das forças de socorro passa por concentrar o máximo de recursos na supressão imediata dos focos de incêndio. Luís Neves explicou que o reposicionamento de meios no terreno visa garantir a máxima eficácia na fase inicial do fogo, revelando que cerca de 94% a 95% dos incêndios têm sido extintos nos primeiros momentos.

Ainda assim, devido à violência das chamas e à simultaneidade de ocorrências — como o incêndio de grandes dimensões em Vouzela, onde as autoridades suspeitam de "mão criminosa" por ter deflagrado de madrugada —, Portugal avançou com o pedido de apoio externo, nomeadamente a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a cooperação com Marrocos. O ministro confirmou ter contactado diretamente o seu homólogo marroquino para articular o envio de meios aéreos adicionais: "Falei há uma hora com o meu homólogo de Marrocos e estou à espera de uma resposta em breve", detalhou.

Apelo do primeiro-ministro

Presente na mesma conferência de imprensa por videoconferência, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reforçou os apelos à responsabilidade cívica da população.

O chefe do Governo reiterou que a prioridade absoluta passa por manter uma "vigilância máxima" e cumprir rigorosamente as proibições em vigor sob o estado de alerta, tais como o uso de maquinaria agrícola e florestal, e a total interdição de queimas e queimadas.

Ministro da Administração Interna, Luís Neves
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