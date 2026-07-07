Os mais de 1300 bombeiros no terreno não puderam lutar contra a violência das chamas e do vento.
Os mais de 1300 bombeiros no terreno não puderam lutar contra a violência das chamas e do vento. FOTO: Paulo Novais / Lusa
Sociedade

Fogo criminoso e abandono de matas explicam tragédia de Vouzela

Comandante José Neves denuncia falta de aplicação da legislação e o interior despovoado, o que impede a prevenção.
Adelaide Cabral
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