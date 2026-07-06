Plataforma de correção de exames nacionais "em manutenção" até às 15h

A plataforma usada pelos professores para a correção dos exames nacionais está novamente em baixo, avançou o jornal Público esta segunda-feira e confirmou o Diário de Notícias junto de vários professores. Ao tentarem aceder à plataforma, os professores são recebidos por uma mensagem de que está "em manutenção" e que a "reabertura" será às 15h00.A correção dos exames nacionais deste ano, anteriormente feita no papel, passou a ser digitalizada e feita na Plataforma de Classificação e Supervisão. Porém, os problemas informáticos têm atrasado este processo que devia ter arrancado totalmente no dia 23 de junho e terminado com a publicação das notas no dia 14 de julho -- prazo que já foi adiado para o dia 17 deste mês.Para o sindicato de professores FENPROF, esta semana vai "clarificar se o processo dos exames do ensino secundário de 2026 está ou não definitivamente comprometido" .Num comunicado emitido esta segunda-feira, a federação escreveu que caso os problemas que se têm verificado continuem a ocorrer "o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) terá que assumir as suas responsabilidades, admitir que estão comprometidos os Exames 2026 e encontrar uma solução que não prejudique professores, alunos e respetivas famílias"..Ministério da Educação altera calendário de exames nacionais. Notas divulgadas a 17 de julho e 2.ª fase adiada para dia 20.Realização da 2.ª fase dos exames nacionais está em risco.Diretores rejeitam responsabilidades nas falhas relacionadas com a correção dos exames. Ministro diz que nenhum aluno será prejudicado