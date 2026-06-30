Em comunicado, o Metaprof fala em “colapso da plataforma de classificação”.
Em comunicado, o Metaprof fala em “colapso da plataforma de classificação”.Foto: Gonçalo Delgado / Global Imagens
Sociedade

Realização da 2.ª fase dos exames nacionais está em risco

“Está comprometida a 2ª fase e a data de candidatura do acesso ao Ensino Superior”, diz ao DN Cristina Mota, porta-voz da MEP.
Cynthia Valente
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